El dolor y la bronca de los sub 20 de Peñarol tras perder contra Benfica

"En el fútbol no siempre gana el que merece", dijo el capitán de la sub 20 de Peñarol Mathías De Ritis luego de que los aurinegros perdieran 1-0 contra Benfica en el Estadio Centenario en la primera final Intercontinental sub 20 de la historia.

"El resultado nos duele mucho, pero el balance positivo porque en muchos minutos del juego fuimos superiores. Nos faltó concertar, ellos tuvieron una o dos claras y en una desatención, por no cerrar, vino el gol de ellos. Las finales se definen por detalles. El rival fue muy duro, fuimos superiores en muchos pasajes del trámite del juego", dijo De Ritis, capitán de Peñarol a la transmisión de AUFTV al término del partido. "La gente de Peñarol es impresionante como alienta, se sintió los 90 minutos. Estos los colores los sigue más de la mitad del país, con la gente: sin palabras", agregó. "Fue muy parejo el partido, supimos controlar al rival en sus virtudes y fortalezas, pero lamentablemente no pudimos concretar", concluyó. El zaguero Matías González expresó: "Tuvimos para empatar, para ganar y pasarlos por arriba, pero no se dio. Tuvimos chances muy claras, pero no se dio. Al final, se nos acalambró un jugador, terminamos cansados, pero en últimos momentos los metimos contra la cancha de ellos igual". "Fue lindo jugar con tanta gente, no sorprende de la hinchada de Peñarol que siempre apoya, pero tenemos que pedirle disculpas de que el resultado no se haya dado". Nicolás Rossi manifestó sus sensaciones: "Bronca tristeza, pero también satsfacción de haber dejado todo dentro de la cancha. Estuvimos a la altura, pero en una pelota quieta lo perdimos, por detalles se gana esto". EFE Randall Rodríguez con Joaquín Ferreira El golero Randall Rodríguez habló llorando por el dolor de la derrota: "Quedamos vacío, no podemos reprocharnos porque dejamos todo", llegó a decir antes de dejar la nota por el sufrimiento que experimentaba,