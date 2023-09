El elogio del DT de Italia a Uruguay y el crudo análisis del DT de Namibia sobre las naciones más chicas del rugby

Kieran Crowley es un nombre con muchos galardones en el mundo del rugby. Campeón del mundo como jugador de Nueva Zelanda en el primer mundial, en 1987, exentrenador de Canadá y de Treviso, ha sido uno de los hombres detrás del crecimiento de Italia en los últimos años, desde el eterno último del Seis Naciones hasta un equipo que este año le ganó a Gales y compitió contra todos. Tras la victoria 52-8 ante Namibia en el debut por el Mundial de Rugby, Crowley ya está pensando en Uruguay. Es que Italia tiene libre en la segunda fecha, por lo que su próximo partido será ante Los Teros, el 20 de octubre en Niza. Nada menos que 11 días de descanso, lo que refleja el problema de calendarios de esta copa del mundo.

Entrevistado al final del partido, Crowley habló brevemente sobre Los Teros: “Son un equipo estructurado y duro. En el partido anterior de 2021 nos hicieron las cosas muy difíciles. Son muy físicos”, dijo el neocelandés, en referencia al encuentro que Italia ganó en Parma en 2021 por 17-10. En ese momento Italia cortó una racha histórica de derrotas consecutivas, y desde ahí mostró su mejor cara en años.

En conferencia de prensa, consultado sobre Nueva Zelanda y Francia, el DT fue tajante: “Primero nos tenemos que concentrar en Uruguay, recién después en Nueva Zelanda. El partido del viernes fue entre dos equipos que no querían perder”, dijo en referencia a la apertura del torneo.

Sobre el partido ante Namibia Crowley hizo el siguiente análisis

“Si me hubiesen dicho que íbamos a hacer 50 puntos lo tomaba. Hubo áreas en las que estuvimos bien, como el scrum o el line out. No pudimos largar tanto juego como pensábamos, sobre todo en la primera parte, donde estuvimos muy desconectados”.

“Hicimos cambios posicionales entre el 10 y el 12, necesitamos muchas opciones si queremos lograr nuestros objetivos. En el segundo tiempo el partido se abrió mucho más”.

“La segunda etapa fue diferente que la primera, había mucho más cansancio y pudimos operar mejor. Los chicos que entraron en el segundo tiempo lo pudieron aprovechar mejor y tener más momentum”.

Consultado sobre por qué no pudieron mostrar mayores diferencias en el primer tiempo, Crowley respondió tajante: “Tienes que respetar al equipo rival, si hicieras todo bien y no tuvieras oposición harías 100 puntos por partido. En el primer tiempo nos opusieron dura resistencia. Hay dos equipos, a veces no lográs hacer lo que quieres en el primer tiempo y ajustas para el segundo. Eso fue lo que ocurrió”.

El análisis de Alister Coetzee, DT de Namibia

“El score es diferente a lo que yo ví en cancha. En los primeros 50 minutos los presionamos bien. Pero ellos son un tier 1 y las formaciones fijas siempre son un desafío ante estos rivales. Fueron superiores en scrum y line. Tuvimos una amarilla temprano, entregamos 14 puntos en ese lapso. Sigo muy orgulloso del equipo, nunca se dio por vencido. Es lo que buscamos”. Estamos muy tristes con el resultado pero me llevo muchos puntos positivos”.

“Entre los 20 y los 60 minutos estuvimos en partido. Perdimos el norte en los últimos 20, los tier 1 son superiores en la preparación física. En el primer tiempo nuestro juego con el pie logró ponerlos bajo mucha presión, el duelo territorial lo ganamos y por eso pudimos jugar en su campo. Pero nuestro line en zona roja fue un problema. Tuvimos un 43% de obtención, lo que significa que creamos oportunidades pero no pudimos aprovecharlas. También concedimos penales en el breakdown y perdimos pelotas allí”.

“Mira, este equipo de Italia juega el 6 Naciones y en total 10-12 tests al año. Namibia tiene suerte si juega 8 partidos cada 4 años. Es la diferencia en este nivel”.

“Cuando pierdes por 20 puntos quieres ir a buscar el try. Cometimos errores, pero si hubiésemos jugado más conservadoramente no podríamos haber anotado tries. Teníamos que anotar 25 puntos si queríamos ganarle. Ser conservadores no nos hubiese permitido achicar la diferencia”.