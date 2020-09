El etiquetado de alimentos se fiscalizará desde febrero de 2021

El comienzo obligatorio de etiquetado frontal de alimentos que advierte sobre excesos de azúcar, sodio o grasas, se postergó para febrero de 2021, según un decreto del 2 de setiembre del Poder Ejecutivo.

Gran parte de los productos ya cuentan con la etiqueta de advertencia nutricional, sobre todo los nacionales, que consiste en un octógono negro con las correspondientes advertencias al consumidor, pero aún no se ha comenzado con la fiscalización.

Inicialmente la disposición fue aprobada por el gobierno anterior y emitida en 2018, pero se estableció una prórroga en la obligatoriedad hasta marzo de 2020, fecha en que se volvió a postergar por 120 días, además de crear una comisión interministerial para estudiar el tema.

La medida del etiquetado de alimentos es una tendencia mundial y despierta opiniones en contra, sobre todo de organizaciones defensoras de las marcas, como por ejemplo la International Trademark Association (INTA), la cual sostiene que se pueden realizar advertencias al consumidor, sin que ello vaya en detrimento de las marcas. La afirmación se refiere a que en algunos países las etiquetas de advertencias son demasiado grandes en los empaques, quedando minimizado el espacio para los nombres de las marcas.

El Observador conversó con abogados en materia de propiedad intelectual en la región, quienes sostienen que las etiquetas suelen ser desagradables a la vista, por ejemplo en Chile, y que eso van en detrimento de las marcas. En ese sentido, indicaron que existen mejores formas de llegar al consumidor con información útil para su salud, como campañas educativas vinculadas a la buena alimentación en casos de obesidad o hipertensión, por mencionar algunas enfermedades.

En el caso de Uruguay, no se observa que las advertencias en los empaques vayan notoriamente en contra de la visibilidad de las marcas, por lo menos hasta ahora. Lo que sí genera malestar en la industria es que hay productos que no presentan advertencias a pesar de tener excesos, por no seguir aún las nuevas normas. Esto si bien esto no representa una falta dado que las empresas están dentro del plazo para ajustarse a la ley, confunde a los consumidores.

Las empresas en el país se están adaptando paulatinamente a la nueva medida. Bimbo, por ejemplo, comenzó a etiquetar los artículos que tienen larga vida útil en julio de este año y también está redefiniendo las fórmulas de algunos de sus productos “para acompañar la saludabilidad y que tengan la menor cantidad de sellos posible”, dijo a El Observador Gabriela Olaizola, gerenta general de Bimbo en Uruguay.

“En el caso de los panes, iremos sin sello (de advertencia sanitaria), lo que significa que tienen ningún tipo de excesos. En los productos más indulgentes, como snacks, es inviable estar sin sellos, pero ya estamos poniendo en marcha la impresión de empaques para acompañar la reglamentación”, agregó.

Otro tema en pie es que la armonización (o no) del tema de las etiquetas con otros países de la región.

Cuestión de "exceso"

En el proceso de discusión de la normativa en Uruguay se hicieron ajustes, siendo uno de los principales la modificación de la definición de “exceso de nutrientes”. Antes se utilizaba un sistema que recomienda la Organización Panamericana de la Salud (OPS) que se basa en la proporción de calorías por productos y ahora se calcula en función de la cantidad de nutrientes, según explicó a El Observador, Susana Pecoy, directora de Industria. El nuevo criterio está alineado con el modelo implementado en Chile.

Pecoy comentó que en los rubros panadería y galletería los límites nutricionales pasan a ser más exigente, con esa modificación.