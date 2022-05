El ganado gordo en su techo de precio

Con un posicionamiento más conservador de la industria, el mercado ganadero parece haber encontrado su techo de precios. En general los frigoríficos proponen valores por debajo de los precios a los que se venían haciendo los negocios en la última semana.

Pasaron 17 semanas consecutivas de suba para la hacienda gorda, que desde el comienzo del año hasta ahora acumula un ascenso de US$ 1,3 por kilo a la carne, una escalada de casi 30%.

Por el novillo especial de punta se proponen entre US$ 5,45 y US$ 5,55 por kilo, por debajo de los US$ 5,60 que podían lograrse en días anteriores. La vaca buena pesada cotiza entre US$ 5,30 US$ 5,35 por kilo, “con una industria intentando pasar valores por debajo de semanas anteriores”, dijo Christopher Brown, director de Agro Oriental. Por vaquillonas especiales se plantea algún valor algo por debajo de US$ 5,40 por kilo. Esta categoría está un poco más dificultosa la colocación.

Las entradas son dispares entre plantas, de siete hasta 15 días, un poco más largas de lo que venían, lo que da una pauta de que la industria está mejor abastecida, en periodo de faena de ganado de corral con destino a la Cuota 481.

Si bien la incidencia de la faena para cuota ha sido menor sobre precios y demanda de ganados de pasto, esta ventana de cuota aparece como un factor que pudo calmar un mercado encendido.

La faena, pese a que lleva varias semanas en niveles récord, sigue siendo intensa.

Faena: 14% mayor que en 2021

Hay algo más de oferta de ganado y eso, sumado a los corrales, impulsa la faena. La semana pasada fue la más alta del año: 58.968 vacunos, un 27% más que en la primera semana de mayo de 2021.

Hasta el 7 de mayo se llevaban industrializadas 945.404 cabezas, 14% más que el año pasado y 49% más que en 2020.

En el primer cuatrimestre la faena de ganado de los corrales registrados por el Instituto Nacional de Carnes (INAC) representó el 13% del total.

A pesar de un afloje en los precios, la firmeza general del mercado se mantiene. Una corrección de valores se daría de forma gradual, dijo Gustavo Basso, director de Gustavo Basso Negocios Rurales, en vistas a un periodo de menor oferta.

“El promedio anual del precio del Uruguay no va a estar por debajo de los US$ 5 por kilo” para el novillo, estimó el operador.

“Confío en una recuperación de la demanda para el segundo semestre y la demanda por carne vacuna creo que va a estar”, apuntó.

En el mercado internacional, se han registrado ajustes en los valores por la carne vacuna en China y en Europa. Sin embargo, por el desfasaje entre la concreción de negocios y el embarque, esos cambios no se han visto reflejados en el precio de exportación que publica semanalmente INAC, que sigue en niveles históricamente altos.

Van seis semanas seguidas con un promedio arriba de US$ 5.000 por tonelada. En la última semana el Ingreso Medio de Exportaciones para carne vacuna fue de US$ 5.243, en los últimos 30 días promedió US$ 5.304 y el acumulado anual se afirma sobre esa referencia: US$ 5.025 por tonelada, 30% arriba de un año atrás, de acuerdo a las cifras preliminares publicadas por el INAC.

Una luz amarilla se encendió esta semana con el conflicto portuario, que se suma a otros temas logísticos que afectan la reposición de contenedores. Las miradas seguirán puestas en el desarrollo de este conflicto.

Lanares con valores estables

La demanda por lanares es dispar, con negocios sobre las referencias de la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG) –US$ 4,54 corderos, US$ 4,62 borregos, US$ 4,18 capones y US$ 4,15 ovejas–.

La faena de lanares fue de 19.599 cabezas la semana pasada, mostrando una mejora respecto a la anterior. Suman 423.629 en el año, 8% menos que en 2021, con más ovejas que corderos.

A diferencia de la carne vacuna, el volumen de carne ovina exportada ha caído. Las ventas acumuladas son por 7.362 toneladas frente a 9.491 del año pasado, un descenso de 22%.

El precio de exportación, sin embargo, se mantiene firme. Promedió US$ 5.240 por tonelada en la última semana y US$ 5.278 en las últimas cuatro semanas móviles. El acumulado anual es de US$ 5.157 por tonelada, es decir un 8,8% más que los US$ 4.738 por tonelada del mismo periodo del año pasado.