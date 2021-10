El gesto de Luis Suárez que se interpreta como una revancha contra Ronald Koeman

"Koeman me llamó y me dijo que no contaba conmigo. Fue duro por la forma en que se me despreció", contó Luis Suárez después de su salida de Barcelona, al comienzo de la temporada pasada.

Este sábado, después de pedirle perdón a los hinchas azulgranas por el gol que convirtió cuando se terminaba el primer tiempo, Suárez miró hacia el palco donde se ubicaba el técnico de Barcelona y realizó el gesto de una llamada por teléfono, lo que se interpretó como una revancha del delantero contra Koeman. AFP El cambio a los 70 minutos: entra Griezmann, sale Suárez El técnico holandés, mientras tanto, sufría el partido que su equipo perdió 2-0 en uno de los palcos del Wanda Metropolitano. AFP Koeman sufriendo el partido Suárez también participó del primer gol de su equipo con una asistencia perfecta para Leman. El uruguayo fue sustituido a los 71 minutos por el francés Antoine Griezmann. Suárez es uno de los 26 jugadores convocados por Óscar Tabárez para la triple fecha de Eliminatorias, que se inicia este jueves a la hora 20 con el partido Uruguay-Colombia en el Gran Parque Central.