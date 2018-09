El Guasón vuelve al cine: las distintas caras del villano favorito de la pantalla

Cuando un villano está bien concebido por sus autores, suele ser una figura más memorable y atractiva que los héroes de la historia. Darth Vader de Star Wars, Hannibal Lecter o Freddy Kruger son algunos ejemplos. Otro es el Guasón, el enemigo máximo de Batman. El "príncipe payaso del crimen" tiene una historia tan extensa, variada y multifacética como el superhéroe oscuro al que siempre enfrenta. Cada versión de Batman, sea en un cómic, en una serie de televisión o en una película, viene acompañada de una versión del criminal de pelo verde, cara maquillada y actitud demente.

El personaje es tan atractivo que en esta era en la que las películas de superhéroes dominan la industria cinematográfica, se ha decidido darle su propia película al villano, en la que estará interpretado por Joaquin Phoenix. El actor de Gladiador, La aldea y Ella encarnará una versión diferente del personaje, en una película que contará su transformación en el peligroso criminal.

Phoenix se suma así a un historial de prestigiosos actores que han aportado cada uno un enfoque diferente del enloquecido villano y que desde que Batman llegó por primera vez a la pantalla grande en 1989 han realizado sus contribuciones a la leyenda de uno de los malos más malos y más famosos de la historia de la cultura popular.

Jack Nicholson, el primero

El actor ya era una leyenda del cine cuando asumió el papel del Guasón en Batman, de 1989, en una película dirigida por Tim Burton y protagonizada por Michael Keaton en el rol del Hombre Murciélago. Su versión del personaje tiene como nombre real Jack Napier, un criminal callejero que asesina a los padres de Batman en su juventud y crece para convertirse en un mafioso que cae en un tanque de productos químicos que lo convierten en el villano, un accidente por el que culpa al superhéroe y que lo convierte en su gran enemigo.

Nicholson no fue la primera opción para la película, con los nombres de David Bowie y James Woods entre los manejados, y con Robin Williams haciendo una campaña para obtener el papel. Nicholson fue tentado con un cheque de US$ 6 millones, un porcentaje de las ganancias de la película (se estima que la cifra estuvo entre los US$ 60 y los US$ 90 millones), y un régimen de filmación libre, en el que el actor cumplía su horario rigurosamente, y tenía libres los días que Los Angeles Lakers jugaban de locales por la NBA, para poder ir a verlos.

Heath Ledger, el premiado

El hecho de que se considere a Batman: el caballero de la noche, la segunda parte de la trilogía dirigida por Christopher Nolan, como una de las mejores películas de la historia tiene que ver en parte con el trabajo que el australiano Heath Ledger hizo al encarnar al villano, que en esta ocasión es un terrorista anarquista, sin ningún tipo de códigos y criterios, cuya única misión es la de sumir al mundo en el caos, un error que los criminales de Ciudad Gótica descubren tarde, luego de contratarlo para eliminar a Batman.

Ledger es casi irreconocible en el papel y sorprendió a un grupo de fanáticos que no lo consideraban una elección certera, dado su pasado como estrella de comedias románticas. El actor murió poco después del estreno de la película, pero eso no impidió que fuera reconocido a comienzos de 2009 con el premio Oscar a Mejor actor de reparto, de forma póstuma.

Jared Leto, el moderno

El más divisivo de los que han adoptado el rol, Leto se convirtió en el Guasón para la película Escuadrón Suicida, estrenada en 2016. En ella cumple apenas un rol secundario, apareciendo en un puñado de escenas vinculadas a una de las protagonistas de la película, Harley Quinn, otra integrante de la galería de villanos de Batman, que es pareja del payaso criminal. Tatuado, con cadenas de oro y vestimenta brillante, esta es una versión del Guasón más moderna y contemporánea.

Leto se metió en el personaje durante el rodaje de una forma que llegó a sorprender y preocupar a algunos de sus compañeros, a quienes les enviaba "regalos" como ratas muertas y preservativos usados.

Joaquin Phoenix, el nuevo

Poco se sabe de esta versión del Guasón, que llegará a los cines en 2019, bajo la dirección de Todd Phillips y con Martin Scorsese como uno de los productores de la película y con Rober De Niro eb el elenco. La película contará como Arthur Fleck se convierte en el criminal, aunque hasta ahora no se han mostrado imágenes oficiales de esa versión terminada. La película comenzó a filmarse la semana pasada, y esta identidad del Guasón coexistirá en paralelo con la de Jared Leto, que repetirá papel en próximas películas.