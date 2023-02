El hermano de Astesiano dijo que Delgado es "un mentiroso compulsivo" y que Heber se olvidó del excustodio "entre el whisky y el éxito"

Raúl Astesiano, hermano de Alejandro Astesiano –condenado este miércoles–, declaró ante Asuntos Internos del Ministerio del Interior, lugar al que fue citado luego de que el exjefe de custodios presidenciales presentara una denuncia ante las autoridades carcelarias por una visita que Gustavo Leal hizo a sus padres en el Chuy.

En diálogo con Telemundo, dijo que el ministro Luis Alberto Heber "entre el whisky y el éxito" se olvidó de su hermano, y que el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, es un "mentiroso compulsivo", que también conocía a Alejandro Astesiano "de toda la vida".

El hermano del excustodio explicó que lo "citaron a declarar por orden de la fiscal (Gabriela Fossati) supuestamente". "La pregunta básica fue si tenía conocimiento de la visita de Gustavo Leal a la casa de mis padres", añadió.

Raúl Astesiano dijo a Asuntos Internos que se enteró sobre la visita "el lunes por una conferencia de prensa que estaba dando Álvaro Delgado en la radio”. De tarde llamó a su padre para conocer si lo que "estaba diciendo Delgado era verdad". "Me dijo que sí, que Leal había estado", pero que "plata nunca ofreció". “Vino a interiorizarse por el estado general de tu hermano”, le aseguró su padre.

"Vino y no me ofreció nada. Me saludó y se fue", había dicho el padre del exjefe de custodios, también llamado Raúl Astesiano, en entrevista con Subrayado. "No medí el tiempo, pero fue muy poquito, y el tema fue ese, saber la situación de él, cómo estaba, cómo la estaba pasando, cómo se sentía, y eso fue todo", agregó.

Heber "entre el whisky y el éxito se olvidó de mi hermano"

El hermano del condenado este miércoles aseguró que éste último era "un soldado universal". "A él le daban las órdenes y él las cumplía". Dijo que "totalmente" coinciden con su padre en que Alejandro Astesiano cumplía órdenes de Luis Lacalle Pou.

Raúl Astesiano aseguró también que su hermano "con Heber trabajó hace veintipico de años, un año y medio de chofer". Aun así, el ministro "dijo que no lo conocía". "Creo que entre el whisky y el éxito se olvidó de mi hermano".

El martes, Heber había sido consultado sobre si Alejandro Astesiano había sido su chofer. "No, no fue no. Tengo hace 30 años una persona que está al lado mío. Es no un chofer, sino un hermano", respondió.

Delgado: "un mentiroso compulsivo"

Raúl Astesiano añadió: "Álvaro Delgado otro más que lo conoce de toda la vida". El secretario de presidencia había calificado al exjefe de custodios como un "mitómano".

“¿Y él qué es? Yo pregunto qué es porque por ejemplo yo sé que Álvaro Delgado sí tuvo una reunión con los rusos que venían a comprar el frigorífico y él en Fiscalía negó, dijo que él no estuvo. Para mí un mentiroso compulsivo Álvaro Delgado", sostuvo este miércoles. "Alejandro le presentó un matrimonio ruso que venía para comprar un frigorífico acá. Le hizo la conexión. Él fue el que le firmó la visa y él tuvo una reunión con los rusos que al final no compraron nada y se fueron del país", añadió.

Una pareja de rusos –Andrey Kashtanov y Olesia Dzhumelia– llegaron a Uruguay en junio de 2021 y al poco tiempo se casaron en un supermercado del Chuy. Astesiano le había enviado al escribano Álvaro Fernández una foto con las cédulas de los ciudadanos rusos. "¿Quiénes son?", pregunto el escribano. "Estos son los anteriores", contestó el exjefe de la custodia presidencial.

Fernández se encuentra imputado en el marco de la investigación sobre la emisión de pasaportes uruguayos adulterados a rusos y ucranianos; una de las causas que derivó en la condena de Alejandro Astesiano.

Kashtanov y Dzhumelia ingresaron al país habilitados por el Poder Ejecutivo en medio de la emergencia sanitaria, cuando todavía existían restricciones para el ingreso de extranjeros. La autorización fue firmada por Delgado. Luego de que se informara esto último, Presidencia envió a la Fiscalía todos los documentos vinculados al trámite de ingreso que iniciaron los dos rusos.

En el escrito presentado por la Secretaría de Presidencia se asegura que durante la emergencia sanitaria se autorizó el ingreso de más de 100 mil personas y que las habilitaciones eran válidas para entrar a Uruguay por una única vez. De esa manera, en la cifra de más de 100 mil personas pueden estar comprendidas personas que ingresaron en múltiples ocasiones.

Consultado por el diario El País, Delgado deslindó responsabilidad y aseguró que era una “firma administrativa” que se estampaba “previa fundamentación del organismo competente”.

Según Telemundo, el hermano del excustodio, no lo visitó cuando estuvo en Florida, pero sí lo llamó. Una vez que Alejandro Astesiano fue trasladado a Punta de Rieles, ya no se volvió a contactar.

"Nosotros fuimos educados con honradez y lealtad. Creo que mi hermano sigue teniendo esa lealtad hacia quién no la tiene hacia él. No es recíproca", sostuvo.