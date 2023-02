El interminable viaje que tiene Boston River desde Venezuela antes de jugar con Peñarol

Boston River le ganó 1-0 este jueves a Zamora en Venezuela y se clasificó a la segunda fase de la Copa Libertadores de América en su debut en el torneo internacional. En la ida el conjunto rojiverde había ganado 3-1 en el Estadio Centenario.

El gol para el triunfo en Venezuela lo marcó Jonathan Urretaviscaya a los 19 minutos, un disparo que se metió contra el primer palo.

Boston River dominó el partido frente a un rival que entre el final del primer tiempo y el comienzo del segundo se quedó con nueve jugadores por las expulsiones de Aguilar y Ramírez. El conjunto uruguayo también sufrió la roja de Guzmán Rodríguez a los 73 minutos.

A su regreso a Montevideo, Boston tiene que jugar contra Peñarol por la tercera fecha del Torneo Apertura. El encuentro está fijado para este domingo 19 de febrero a la hora 21 en el Campeón del Siglo.

Federico Parra / AFP

El festejo de los jugadores del Sastre; el 11 es Emiliano Rodríguez, quien se incorporó de la Sub 20

Pero antes, la delegación del Sastre tendrá un agotador viaje de regreso a Montevideo según se detalló desde el club a Referí. Comenzó apenas terminó el partido en Barinas con un traslado de siete horas en ómnibus hasta la ciudad de Valencia.

Ahí tienen un descanso de tres horas en un hotel y al mediodía de este viernes emprenden vuelo hacia Panamá, donde tendrán seis horas de escala en el aeropuerto.

El arribo al aeropuerto de Carrasco está previsto para el sábado a las 7:00; 32 horas después de terminado el partido.

Los administradores del club tenían la opción de contratar un chárter, cuyo costo era de US$ 70.000, pero no lo hicieron. Por su participación en fase 1 de la Copa, Boston River recibirá US$ 400.000 de Conmebol.

Federico Parra / AFP Boston jugará con Peñarol el domingo

Urretaviscaya, autor del gol y figura del partido, expresó: "Somos conscientes de que no logramos nada y no podemos dejar de lado el torneo. Con Cerro nos relajamos y perdimos. Sabemos que Peñarol está fuerte y juega en su cancha. No da para recuperar pero vamos a afrontar con lo mejor que tengamos", dijo en Sport 890.

El rival de Boston River en la segunda fase de la Libertadores es Huracán de Argentina el miércoles 22 de febrero en Montevideo.