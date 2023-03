El marketing de Gremio trabaja a full para llegar a 100.000 socios con un particular afiche de Luis Suárez

Mientras el delantero uruguayo se prepara para jugar este jueves por la segunda ronda de la Copa do Brasil ante Ferroviário en el Estadio Arena do Gremio, y su equipo ya está clasificado para jugar las semifinales del Torneo Gaúcho ante Ypirganca en encuentros de ida y vuelta, Gremio sigue queriendo llegar a una meta muy especial.

Es que desde que Suárez firmó contrato con la institución tricolor de Porto Alegre, el club se puso como meta llegar a los 100.000 socios.

El llamador y el impacto de la llegada del uruguayo ha sido tan grande, que desde que estampó su firma, ya se anotaron más de 25.000 asociados nuevos, como informó Referí.

Eso ha llevado a que Gremio haya superado los 85.000 socios la semana pasada.

El afiche de Gremio con Luis Suárez, para intentar llegar a los 100.000 socios

Ahora, el club está abocado en seguir subiendo esa cifra hasta llegar nada menos que a los 100.000 y luego, obviamente, superarla.

En ese contexto, el departamento de marketing de Gremio, publicó un afiche muy particular en las últimas horas.

Se trata de un afiche en el que aparece Luis Suárez con un símil de la serie más vista de este año, "The Last of Us", que acaba de terminar este domingo su primera temporada.

En vez de "The Last of Us", en Gremio le pusieron "The Last of Gurizada", buscando que la afiliación de los jóvenes hinchas del club para llegar a esa tan ansiada cifra de 100.000, a la que estiman llegar pronto.