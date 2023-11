El mensaje de Álvaro Recoba a sus jugadores, qué dijo de Bocanegra y de Polenta, y qué le pide al hincha previo al clásico con Peñarol

Luego del triunfo de Nacional ante River Plate en el Estadio Centenario por la octava fecha del Torneo Clausura y en la semana previa al clásico, Álvaro Recoba habló en conferencia de prensa.

Sobre lo que le dejó el partido, respondió: “Me voy conforme con todo. No terminamos con ningún jugador lesionado. El que tenía amarilla, que era el Colo (Juan Ignacio Ramírez), no le sacaron la quinta. Me voy conforme con todo, y se los dije antes y después del partido. Se lo venía diciendo en estos días. Lo único negativo que habíamos visto, que ocurrió después de dos días trabajando en el club, fue el resultado del partido con Deportivo (Maldonado). La entrega de ellos a la hora de entrenar fue espectacular, y lo que les dije fue que si jugábamos como entrenábamos en la semana no había manera de perder, porque el equipo entrenó al máximo, están entrenando al límite. Por eso, me voy contento con todo, con la actitud de los que jugaron, de los que entraron, con la actitud de los que no jugaron y quedaron en el banco. Me voy tranquilo, contento y sereno. Ahora tenemos un día en familia, para recargar fuerzas y afrontar la semana más linda del año”.

Luego tuvo elogios para sus defensas. “Técnicamente Bocanegra y Diego (Polenta) son excelentes jugadores. Es obvio que corren algún riesgo, pero desde el primer día que asumí les dije que como equipo grande que somos, tenemos que asumir riesgos. Pancho (Ginella) venía de una inactividad larga. José (Alberti) igual. Y están respondiendo de la mejor manera. Yona (Rodríguez) había arrancado por la derecha. Después nos dimos cuenta que la dificultad que se nos generaba fue que Báez iba mucho al ataque y que Diego (Polenta) quedaba un poco desprotegido, entonces pasamos a Yona a la izquierda. Después el equipo fluyó. Jugó. El equipo jugó y a mí me gustó mucho. Me gustó la actitud y la humildad a la hora de defender. El sacrificio de todos. Te podrán ganar, porque el fútbol es fútbol y tenés más chances de ganar si jugás como entrenás. Entrenaron 10 puntos y jugaron 10 puntos”.

Respecto a si confirmar el equipo para el clásico como para enfrentar a River, que dos días antes se conocía la oncena que utilizaría, manifestó: “Esta semana lo confirmé porque ya lo sabían. Entonces no hay mucho misterio. Si ya lo sabía todo el mundo, porque no lo voy a decir. A ver: todos sabían el equipo de Nacional, pero el de River nadie. Seguramente también estamos fallando nosotros por la información que sale. Por tanto, esta semana trataremos de estar un poco más cerraditos”.

En cuanto al posible planteamiento, dijo: “No sé qué puede pasar en el clásico. Terminamos jugando (ante River) 1-4-2-3-1. Empecé el primer partido 1-4-1-4-1. Hoy (ante River) 1-4-3-1-2. Más allá de los números, lo importante es la actitud de los jugadores y la realidad es que la actitud estuvo desde el primer minuto hasta el último”.

Recoba felicitó a los todos los jugadores, especialmente a los que esperaron afuera o no integraron el plantel.

“Creo que ya lo hice, pero insisto y felicito a los que no jugaron, a los que quedaron en el banco y a los que quedaron fuera del plantel, porque ellos hicieron un aporte positivo. El que juega siempre está contento. El que no juega a veces no. Y cuando el que no juega tira para adelante, todo fluye mejor. Y por eso hay que felicitar a todos. Hoy hace 11 días que estoy al frente del equipo y lo único negativo fue el resultado del primer partido”.

Finalmente, dedicó un mensaje a los hinchas, previo al clásico: “Qué le voy a decir a la hinchada si apoya siempre. Lo primero, es que me dejan sin voz, porque los jugadores no me escuchan y tengo que gritar mucho. El sábado pasará lo mismo. Sé que van a estar. Intentaremos no fallarle a la gente. Para eso hay que trabajar y lo están haciendo bien. La única manera de llegar con confianza es sabiendo que tenemos un equipo para jugar con la misma intensidad y ganas”.