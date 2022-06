El mensaje de Edinson Cavani a la gente en nombre de toda la selección

Edinson Cavani fue elegido el jugador del partido que Uruguay le ganó 5-0 a Panamá en el Centenario y tras el encuentro agradeció el apoyo de la gente, que concurrió en gran número al estadio Centenario, ya que se vendieron más de 40.000 entradas.

"Feliz de sumar un partido más, de ver a nuestra gente que más allá del frio y del día congelado vino a apoyar. Eso se lo agradecemos en nombre de la selección y ahora a preparar lo que viene que seguramente será algo muy lindo", expresó el delantero, autor de dos goles este sábado.

Leonardo Carreño

El estadio Centenario al final del partido

Sobre el encuentro, el delantero señaló: "Estamos contentos por haber hecho cosas que venimos trabajando" y con respecto a la participación del seleccionado en el Mundial de Qatar, indicó: "Tenemos la misma ilusión de la gente, aún más por vivir lo que vivimos dentro del equipo y alimentamos esa ilusión con el grupo unido, trabajar bien, mirarnos a la cara y sentir cariño por el compañero. La misma ilusión la compartimos y daremos lo mejor para dejar a Uruguay en lo más alto a nivel mundial".

Dijo que aún no piensa en cuándo será su último partido con la celeste, sino que lo disfruta cada día: "Es el orgullo más grande que puedo sentir, salgo a la cancha a dar lo mejor y cuando me toque ir me iré".

El Matador habló también de sus goles: "Es importante porque hacer goles al delantero le da confianza y se logra solamente trabajando, estando y dando lo mejor para disfrutarlo cuando llega el momento", señaló.