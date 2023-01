El mensaje de Peñarol al Cebolla Rodríguez, casi dos años después de haberse ido del club

Cristian "Cebolla" Rodríguez se despidió del fútbol profesional, según informó su compañero en Plaza Colonia y en la selección uruguaya, Álvaro Fernández, a través de un tuit.

"A nosotros (los jugadores de Plaza) nos comunicó la decisión hace unos días", dijo el Flaco Fernández este lunes a Referí.

También lo saludó Diego Godín, compañeros en la selección y en el Atlético de Madrid.

Este martes fue el turno de Peñarol. A través de sus redes sociales el club escribió: "Gracias Cebolla por lo que le diste al club de tus amores. Y el mayor de los éxitos en los desafíos que te propongas".

El ejemplo de “jugador hincha”.



Cristian Rodríguez, excapitán de #Peñarol y múltiple campeón en Uruguay y el exterior, cierra su carrera profesional.



¡Gracias, @Cebo_Rodriguez por lo que le diste al club de tus amores! Y el mayor de los éxitos en los desafíos que te propongas. pic.twitter.com/TsluQb9DBT — PEÑAROL (@OficialCAP) January 17, 2023

Hace casi dos años que Cebolla se fue de Peñarol en medio de desencuentros con el presidente Ignacio Ruglio y el área deportiva que lidera Pablo Bengoechea.

En abril de 2021, Rodríguez expresó: "Ruglio decía que mi ciclo en Peñarol ya estaba terminado, que era una decisión de la mayoría de los directivos y uno que es un hombre ya, tiene que aceptarlo. Se me terminó el contrato y acepté. Obviamente no estoy contento porque la gente del club sabe lo que yo he dado por ellos, pero esta vez no se dio y lo acepto", dijo en entrevistas que concedió a los canales 10 y 12.

Y aclaró: "No fue una decisión de todos los directivos porque alguno me escribió para decirme que él no estaba de acuerdo", agregó el volante. También admitió que Bengoechea nunca lo llamó y sí lo hizo Gabriel Cedrés.

Tras su salida de Peñarol, el Cebolla firmó con Plaza Colonia.