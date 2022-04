El mensaje de Rogel que no cayó bien a los parciales de Nacional y su cruce con un hincha

Luego del partido entre Nacional y Estudiantes de La Plata del pasado miércoles por Copa Libertadores en el Gran Parque Central, el exzaguero tricolor Agustín Rogel compartió fotos en sus redes de su regreso al estadio de La Blanqueada.

El defensor de gran presente en el equipo argentino, acompañó las imágenes con el siguiente texto: “Lindo partido de copa, punto importante contra un equipo duro. A seguir pincha”. Además, puso la ubicación en el Gran Parque Central

Su mensaje generó reacciones de hinchas tricolores, quienes lo cuestionaron por no haber nombrado a Nacional en su texto.

Incluso, el zaguero tuvo un cruce con uno de los que lo criticó.

“Agradecé de haber vuelto a pisar el Gran Parque Central, acordate de que ibas en bondi a practicar y que gracias a Nacional dejaste de andar a pata. Gracias por todo pero no vuelvas más”, le escribió un usuario.

A lo que Rogel le respondió: “Gracias animal, mi viejo me llevaba a entrenar y nadie me regaló nada”.

Luego, hubo otros cuestionamientos. “Un ‘feliz de volver al Parque’ ni ahí, ¿eh?”, le recriminaron. “No remontes que no sos cometa. De los peores zagueros que vi en Nacional sin ningún tipo de dudas”, le puso otro.

Rogel en Estudiantes

“Recién veo la publicación y me pareció raro que no hizo ninguna mención sobre Nacional, la hinchada el Parque nada, como si fuera un extraño, que lástima @agurogel que estés dolido con todo Nacional cuando deberías estar con un grupo de personas que eran directivos”, le escribió un usuario.

El zaguero tuvo más cuestionamientos de hinchas de Nacional, y también muchos mensajes de aficionados de Estudiantes, quienes lo elogiaron y bancaron.

Rogel en Nacional

El zaguero de 24 años debutó oficialmente en Nacional en 2017, con Martin Lasarte como DT, luego de hacer las juveniles en el club. En ese momento también fue campeón del Sudamericano sub 20 con la selección uruguaya.

Rogel en Nacional

Con los tricolores jugó 16 partidos, 14 por el Uruguayo y dos por Copa Libertadores.

"Desde chico el sueño que tengo es salir campeón de la Libertadores con Nacional. Mi padre me cuenta, me muestra fotos, me cuenta anécdotas… voy a aportar desde donde me toque para poder ganar ese título", dijo en aquel entonces a Pasión Tricolor.

Pero al año siguiente, en 2018, no renovó con Nacional por decisión familiar, según dijo su representante, Ariel Krasouski, con quien los albos rompieron relaciones el año pasado por la salida de Guzmán Corujo del club, sin llegar a un acuerdo.

“En Nacional arrancó bien, hizo un par de goles y después tuvo un par de errores de él y otros en los que el equipo no ayudó. No se le podía pedir que fuera el salvador del equipo y hubo un poco de todo; mala suerte y algunas equivocaciones. Es un chico joven y se seguirá equivocando”, expresó el contratista en ese momento a 1010AM. “Hoy no hay chance de que juegue, y quiere jugar”, agregó.

Rogel se fue al fútbol de Rusia, para jugar en Krylya Sovetov, donde estuvo dos temporadas. Nacional recibió 300.000 euros por ese traspaso

Luego, pasó a Toulousse de Francia, por otros dos años, donde alterno entre el equipo A y el B.

Rogel con Carballo y Silveira

Hasta que en 2020 llegó a Estudiantes de La Plata, su actual equipo.

Antes de los partidos frente a Nacional por la actual Libertadores, expresó: “Claro que será un partido especial porque jugué en Nacional e hice todas las juveniles ahí, pero creo que hay que afrontarlo como un profesional, hoy estoy defendiendo a Estudiantes. Será un partido lindo y especial que trataré de afrontarlo con el mayor profesionalismo y seriedad posible”.