El Pepe Herrera y su bronca con Peñarol: "Hasta el día en que me muera tengo tiempo para cobrarla"

En julio de 2018, Claudio Herrera rescindió contrato con River Plate y tenía todo arreglado de palabra para convertirse en nuevo jugador de Peñarol cuando a último momento el pase se cayó. Casi dos años después, el padre del jugador sigue herido por ese episodio y mantiene "rabia" contra los dirigentes aurinegros que impidieron la contratación de su hijo.

"Estaba completamente hecho, había interés de Peñarol y estaba arreglado con los dirigentes que yo creía eran los más importantes del club. Eran los mismos con los que antes había negociado la llegada de Lucas Hernández, Maximiliano Olivera o Giovanni Giovanni: conversé con las mismas personas de siempre. Pero primó lo que ha primado en los últimos años de Peñarol que es la lucha de varios grupos, el ver quién tiene más poder y el egoísmo que ha hecho que Peñarol en lo directivo dé pena", dijo este domingo Herrera a Fútbol al Máximo que se emite por AM 770.

"Tengo una rabia que la voy a tener hasta el día en que me muera. Sé quiénes fueron los que se comportaron mal, que lo hicieron de mala leche, y hasta el día en que me muera tengo tiempo para cobrarla. Algún día me la van a pagar. No porque se comportaron mal conmigo sino porque se comportaron mal con mi hijo que no tenía nada que ver. No me lo voy a olvidar", agregó.

"Lo hicieron rescindir para firmar al otro día, lo citaron con el Gaucho (Gonzalo) De los Santos, pero el último día surgió todo el problema entre ellos y se lo hicieron pagar a mi hijo", expresó Herrera quien fue campeón uruguayo con Peñarol en 1985, 1986, 1999 y 2003 y de la Copa Libertadores 1987.

Una vez retirado del fútbol, Herrera comenzó a trabajar en la representación de jugadores junto a Francisco "Paco" Casal, quien fuera su empresario.

Las vueltas de la vida determinaron que su hija Sofía se casara con Diego Godín el 27 de diciembre de 2018.

EFE

Godín, capitán de la selección uruguaya de fútbol y uno de los líderes de un movimiento en el fútbol uruguayo que unió a los jugadores con el ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) para reivindicar y recuperar sus derechos de imagen que habían sido negociados a Tenfield, empresa de Casal, durante el mandato en la AUF de Eugenio Figueredo.

Consultado al respecto, Herrera dijo: "No es ningún problema, el comportamiento, los valores y lo que uno piense hay que respetarlo. Nunca ha estado en la mesa de conversación esos temas a nivel familiar ni lo va a estar; no estoy en un lado ni en el otro. Tengo un pensamiento de lo que pasa en el fútbol uruguayo, es mío, y no dependo ni quiero hacerle favores a otros. Lo que pienso, es porque estoy convencido que está bien, pero no para favorecer a otros".

"Podemos hablar de fútbol y hay cosas que no valen la pena porque no sumarían nada. Si pienso diferente ellos no me harían cambiar ni quiero que cambien su forma de pensar porque yo se los diga. Cada cual es libre de actuar como quiera hacerlo", afirmó.

También le preguntaron si nunca le ofrecieron mediar entre las partes y sentar en una mesa a conversar sobre el tema a Casal con Diego Lugano, capitán de la selección hasta que le pasó la cinta a Godín tras su retiro: "Nunca manejé el tema, no sé si han intentado charlar. Tengo dudas si a mucha gente le interesa que se solucione. Se ha creado algo más mediático que en la realidad y hay gente que lo ha aprovechado para estar todos los días en el candelero, para estar en la radio o para salir en el diario porque tal vez no soporta no jugar más. No lo veo un problema, ha pasado siempre en el fútbol uruguayo. Como ahora con la pandemia donde se podía haber aprovechado para mejorar el fútbol uruguayo, que cada club aporte una solución y no he visto una idea. Ni de la AUF ni de la Secretaría Nacional del Deporte y van a pasar tres meses más y no van a tener una idea para mejorar el fútbol uruguayo. No se si tienen ganas de solucionar el problema", concluyó.