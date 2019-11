El precio del novillo es récord en Uruguay y también en Brasil

El mercado ganadero local mantiene la firmeza, con una industria que pretende un ajuste de precios a la baja, pero no lo consigue. Los valores tienden a equilibrarse para el novillo gordo especial en US$ 4,35 por kilo en cuarta balanza y US$ 4,20 para las mejores vacas. En ambos casos, con negocios puntuales arriba de esas referencias, dependiendo de la calidad de los ganados, del volumen y proximidad a planta. La vaquillona pesada cotiza en el eje de US$ 4,25. Las entradas a planta varían de acuerdo al frigorífico, entre una semana y 15 días.

La faena de ganados de corral con destino a Cuota 481 permitió a los frigoríficos quitar el pie del acelerador y disminuir la presión de compra sobre los ganados de campo, que siguen demorados. La oferta de ganados de pradera aumenta lentamente después de un “invierno largo”, pero ya con la primavera plenamente instalada y pronósticos de lluvias ideales para la ganadería.

El mercado de reposición acompaña la firmeza del gordo, con demanda por todas las categorías y valores que siguen en ascenso.

Por lo pronto, las expectativas de los operadores siguen siendo de firmeza, sin que se avizoren ajustes en el horizonte.

Brasil, un fuego

Así como en Uruguay, el mercado ganadero en Brasil es un fuego. Este martes el precio del novillo gordo alcanzó un nuevo máximo histórico en el país vecino de US$ 3,24 por kilo en gancho (R$ 204,05), de acuerdo al Índice Esalq elaborado por el Centro de Estudios Avanzados en Economía Aplicada, de la Universidad de San Pablo. El precio subió por quinto mes consecutivo y acumula un alza de 25% en dólares desde que comenzó el año y un 37% en reales. A pesar de este récord, el precio del novillo gordo en Brasil se mantiene muy por debajo del de Uruguay, con más de un dólar de diferencia.

En Uruguay la faena sigue en ascenso. Alcanzó su cuarta semana consecutiva de suba –impulsada principalmente por la faena para cuota– pero aún así se encuentra por debajo de los volúmenes industrializados hace un año atrás. En la semana cerrada el 16 de noviembre totalizó 44.405 animales, 4% arriba de la semana previa, pero 12% por debajo de los 54.349 vacunos faenados hace un año atrás.

China se mantiene como el mayor comprador y sigue impulsando el precio de exportación, que se afirma. La tonelada exportada logró su segundo mejor promedio semanal del año, rozando los US$ 4.400. Precisamente, se ubicó en US$ 4.398 en la semana cerrada el 16 de noviembre, de acuerdo a los datos preliminares publicados por el Instituto Nacional de Carnes. De ese modo lcanzó su quinta semana consecutiva arriba de US$ 4.000. Y en lo que va del año logró un promedio de US$ 3.809, un 7,7% por encima de los US$ 3.536 alcanzados en igual período de 2018.

Ovinos: aumenta la faena y valores siguen firmes

En ovinos el escenario también es de firmeza, aunque hay disparidad en las entradas a planta. En cuanto a los valores, todas las categorías logran promedios arriba de US$ 4. En la grilla de la Asociación de Consignatarios de Ganado el lunes pasado el cordero liviano subió dos centavos a US$ 4,03, el cordero pesado cuatro centavos a US$ 4,09, los borregos subieron cinco centavos a US$ 4,07, los capones un centavo a US$ 4 y las ovejas subieron ocho centavos a US$ 4.

La faena de ovinos subió respecto a la semana anterior, con un total 31.137 cabezas, 6.600 más que las 24.530 de la semana previa, aunque 4.200 cabezas menos que en igual período del año pasado.

El precio de exportación en carne ovina registró un descenso respecto a la semana anterior, pero mantiene la firmeza y confirma una tendencia alcista, con US$ 4.623 por tonelada. En el acumulado anual viene acortando la distancia respecto a 2018, con un promedio de US$ 4.520, solo 1% menos de los US$ 4.567 de ese lapso de 2018.