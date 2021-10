El precio del novillo gordo de récord en récord se arrima a US$ 5 por kilo

Un mercado ganadero que ya venía encendido da un nuevo salto de valores. La industria sigue con el acelerador a fondo. Se mantiene el componente especulativo de cuándo volverá Brasil al mercado chino, mientras Uruguay coloca todo lo que puede y a precios históricamente altos para la carne vacuna.

El novillo va rumbo a los US$ 5 por kilo en cuarta balanza. Posiblemente ya se haya concretado algún negocio puntual a ese precio, según operadores consultados. Esta semana se reportaron negocios de hasta US$ 4,80.

En lo que va del año el novillo gordo sumó US$ 1,60 por kilo. En poco más de un mes ganó casi 50 centavos de dólar. “Los que estamos en el negocio nunca vimos un mercado tan caliente y de tan altos precios”, dijo Alejandro Nicolich, de Nicolich y Cía Negocios Rurales.

Las mejores vacas logran valores de punta de hasta US$ 4,50, y hay referencias de US$ 4,55 a US$ 4,60 por las vaquillonas bien pesadas, de calidad.

Con valores que sorprenden semana a semana, nadie se arriesga a decir cuánto más subirá o no. Los operadores consultados sí coinciden en que la firmeza persistirá, con una disponibilidad de ganados bien terminados que va apareciendo muy gradualmente. Y una faena alta compuesta mayormente de ganados de terminación media.

La semana pasada se industrializaron 52.860 vacunos y setiembre cerró con un nuevo récord para ese mes: 226.745 cabezas, 50% arriba de setiembre de 2020 y 37% sobre el volumen de 2019. Es un año que se encamina a un nuevo máximo histórico.

El mercado externo sigue traccionando. Los datos de setiembre muestran volúmenes exportados nunca antes vistos, con nuevo récord en los envíos a China. Se destaca el repunte de los precios pagados por el país asiático, con un promedio que supera los US$ 4.700 por tonelada. Este sigue siendo el gran motor que impulsa las ventas externas de carne local, mientras Argentina no termina de concretar la flexibilización de exportaciones y Brasil sigue deshabilitado para ese destino.

Esta dinámica en el mercado internacional lleva el precio de exportación de la carne vacuna a máximos históricos para Uruguay. La semana pasada llegó a US$ 4.852 por tonelada peso canal, el segundo mayor valor del año, de acuerdo a datos preliminares publicados por el INAC.

Si bien el dato semanal puede tener ajustes posteriores, en 2021 se consolida un ascenso que amplía la brecha con los dos años anteriores. En el acumulado anual el precio promedio se ubica en US$ 4.136 por tonelada, 8,8% por encima de igual período del año pasado y 9,7% más que en ese lapso de 2019.

EO

Esta efervescencia general de la ganadería comienza a reflejarse en un mercado de reposición en suba. Las últimas lluvias y el empuje forrajero generaron un estímulo adicional en el comienzo de la primavera.

En el remate de Lote 21 esta semana el interés predominó por los negocios más cortos, con un valor promedio de los novillos de 2 a 3 años en US$ 2,35, un nuevo máximo en esa categoría para el consorcio. Los terneros promediaron US$ 2,43, un 4% más que el mes pasado y 16% arriba del promedio registrado en octubre de 2020.

En la primera jornada de Plaza Rural los terneros promediaron US$ 2,37, un 4% arriba del promedio del mes pasado y 18% más en la comparación interanual.

La faena de vacunos marcó otro récord para un setiembre.

Mercado ovino

El mercado para los lanares sigue firme, pero con un aumento gradual de oferta y entradas más largas. Aún así el cordero pesado mantiene los US$ 4,60 a 4,66 por kilo. China y Brasil son los principales destinos de la carne ovina.

En el caso de China, las importaciones del producto en lo que va del año se encuentran en niveles récord, superando con luz el 2020. Nueva Zelanda y Australia son por lejos los principales proveedores, y abajo Uruguay, con una participación de mercado de 4%.

La faena semanal de ovinos repuntó y alcanzó las 27.025 cabezas. En el acumulado anual está 78% por encima de 2020.

El precio de exportación de la carne ovina mostró un descenso moderado la semana pasada, pero asimismo se mantiene en niveles muy destacados. En lo que va del año promedia US$ 5.006 por tonelada, con una escalada de 17% respecto a los US$ 4.274 de 2020.

Todo es firmeza.