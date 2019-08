El precio del novillo gordo se sostiene firme arriba de los US$ 4 por kilo

Luego de un moderado ajuste a la baja, el precio del novillo tiende a equilibrarse entre US$ 4 y US$ 4,05 por kilo en cuarta balanza para los mejores lotes. La tónica del mercado es similar a la semana pasada: muy escasa oferta, demanda industrial firme y fuerte participación de ganados de corral en la faena.

En el caso de la vaca gorda hay un amplio abanico de valores, dependiendo del peso del ganado, el volumen y la calidad de los lotes. Las más livianas cotizan entorno a US$ 3,75 y las de carcasas más pesadas alrededor de US$ 3,85.

Hay una marcada disparidad entre industrias, tanto en los valores propuestos como en entradas del ganado a planta. Las más abastecidas quitan presión sobre los precios y dan fecha de carga más larga, alrededor de 15 días. Las otras, ofrecen mejores precios y proponen cargas casi inmediatas. En cualquiera de los casos hay interés de los frigoríficos de no dejar pasar negocios, comentó un consignatario consultado. Los productores, en tanto, se resisten a consolidar bajas en los valores.

El período de faena de ganado de corral con destino a Cuota 481 continuará hasta mediados de setiembre. Para ese entonces se espera que pueda salir al mercado una mayor oferta de animales de verdeo, que siguen demorados por el clima. Los intensos fríos y las lluvias acentuaron la falta de oferta de vacunos de campo bien terminados.

La participación de ganados de corral con destino a la Cuota 481 –y extra cuota– impulsó la faena semanal, que subió por cuarta semana consecutiva y superó las 40.000 cabezas, con un notorio aumento del volumen de novillos y vaquillonas.

En la semana cerrada el 17 de agosto se faenaron 41.771 cabezas, por encima de las 39.637 cabezas de la semana anterior, aunque muy por debajo de las 47.076 de la misma semana del año pasado.

Se incrementó la participación de novillos respecto a la semana anterior –de 17.111 a 21.063 cabezas–, aunque el volumen fue inferior a igual semana de 2018 (22.710 cabezas). También hubo un mayor volumen de vaquillonas, que pasaron de 7.172 cabezas a 8.221 en la última semana.

En el mercado de reposición reina la firmeza, la primavera se acerca y el traspaso de áreas agrícolas a ganaderas está demandando ganado, sobre todo categorías livianas como terneros de hasta 140 kg que alcanzaron los US$ 2,50 en la grilla de la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG). El ternero subió dos centavos la cotización a US$ US$ 2,41. Los terneros para la exportación en pie cotizaron entre US$ 2,20 y máximos de US$ 2,45. La vaca de invernada subió un centavo a US$ 1,68 con máximos de US$ 1,75.

Las expectativas en general son de un mercado ganadero que seguiría firme, al menos, hasta fin de año, respaldado por el precio de exportación de carne vacuna, que volvió a superar los US$ 4.000 por tonelada peso carcasa después de ocho semanas por debajo de esa referencia.

En la semana cerrada el 17 de agosto subió a US$ 4.080, ubicándose US$ 460 por encima que en igual semana del año pasado, según los datos del Instituto Nacional de Carnes (INAC).

Si se ve el acumulado del año, el ingreso promedio por tonelada exportada se ubicó en US$ 3.695, un 3,6% superior a los US$ 3.568 de igual período de 2018. El volumen de carne vacuna exportado sigue arriba en la comparación interanual: totalizó 293.139 toneladas peso carcasa, 2% arriba de las 287.622 de un año atrás.

Firmeza para los ovinos

La oferta de ovinos aumenta lentamente, en la medida que avanzan las esquilas. Los precios siguen firmes, en un gradual ascenso, con negocios entorno entre US$ 3,40 a US$ 3,45 la oveja; US$ 3,47 a US$ 3,50 el capón; US$ 3,70 los corderos pesados y US$ 3,68 el cordero liviano. La faena de ovinos se contrajo respecto a semanas anteriores. En la semana cerrada el 17 de agosto se faenaron 10.835 lanares, 7.000 menos que los faenados la semana previa (17.648) y 3.000 menos que los 13.931 de igual semana del año pasado. Las ovejas representaron apenas el 7% de la faena con 721 cabezas, cuatro veces menos que las 2.822 faenadas en igual semana del año pasado.