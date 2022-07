El presidente Joe Biden dio positivo al covid-19 por segunda vez y está aislado

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dio positivo al covid-19 por segunda vez y ha vuelto al aislamiento, aunque "sigue sintiéndose bastante bien", dijo este sábado el médico de la Casa Blanca.

Biden, de 79 años, "dio positivo el sábado por la mañana en una prueba de antígeno" y "retomará las estrictas medidas de confinamiento", escribió el doctor Kevin O'Connor en un informe, señalando que los casos de "rebote" de positividad son comunes entre quienes, como el presidente, fueron tratadas con Paxlovid, la pastilla anticovid-19 de Pfizer.

El mandatario fue diagnosticado por primera vez el 21 de julio. Se aisló cinco días y tras una prueba negativa -el miércoles pasado- había retomado su agenda con el uso preventivo de mascarilla. Hoy, dio positivo nuevamente.

“Esto representa de hecho una positividad de ‘rebote’”, escribió O’Connor, refiriéndose a una situación en la que los pacientes tratados con el medicamento Paxlovid -como lo fue Biden- eliminan el virus pero dan positivo después de completar su curso.

“Amigos, hoy he vuelto a dar positivo de covid-10. Esto ocurre con una pequeña minoría de personas. No tengo síntomas pero voy a aislarme por la seguridad de todos los que me rodean. Sigo en el trabajo y pronto volveré a la ruta”, escribió el propio Biden en su cuenta de Twitter.

El miércoles pasado, el demócrata de 79 años, había dado negativo en una prueba de covid-19 tras completar cinco días de aislamiento total. De hecho, había retomado su agenda de trabajo y había informado que lo haría usando mascarilla durante 10 días para proteger al entorno, sin embargo, este sábado el resultado de la pruebas volvió a ser positivo.