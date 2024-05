El trabajo en silencio de la Secretaría Nacional del Deporte: Gol al Futuro, Box por la vida, deporte en las cárceles y la proyección a Dakar 2026

Unos 2.500 adolescentes y jóvenes de 13 a 21 años aprendiendo las técnicas de boxeo en todo el país; 6.000 jugadores de fútbol recibiendo apoyo con materiales y asesoramiento profesional; cientos de privados de libertad en actividad física, y 119 deportistas participando en los intercambios con China para elevar la calidad de los competidores uruguayos de cara a Dakar 2026 forman parte del trabajo en silencio que la Secretaría Nacional del Deporte realiza a través de los Programas especiales que dirige Alejandro Sagasti.

El director de este sector abordó con Referí cuál es la realidad de cada uno de los programas, cómo evolucionaron y hacia dónde avanzan.

Box por la vida

“Box por la vida es un programa que a través del boxeo crea academias especializadas en entrenamiento y formación en este deporte con una metodología única en todo el país, y con cobertura territorial en 18 de los 19 departamentos. Aún no llegamos a Rocha. En muchos departamentos también estamos en localidades chicas. Ponemos recursos humanos, proveemos todo el equipamiento para el gimnasio y la metodología. Esto lo hacemos en conjunto con las intendencias y las alcaldías. En definitiva, acercamos a los adolescentes y jóvenes de 13 a 21 años a hacer boxeo, y nos encontramos en todo este proceso que muchos chicos se entusiasman y luego terminan formando las academias de Box por la vida que compiten en torneos regionales”, comenzó explicando Sagasti sobre el trabajo que realizan a través de este programa.

Con Box por la vida los mismos jóvenes se organizan y generan un club, y en ese nuevo contexto de la SND reciben asesoramiento de los profesionales.

Sagasti explicó que tienen a 2.500 jóvenes integrados a este programa en todo el país, que concurren en forma gratuita.

¿El objetivo? “Generar el hábito deportivo y que a través del boxeo hagan actividades para que puedan canalizar sus emociones en una edad clave. Además, tienen la posibilidad de practicar una actividad que en Uruguay es muy popular”.

Gol al Futuro

El programa de Gol al Futuro fue una idea del presidente Tabaré Vázquez, que se puso en marcha en 2009.

Actualmente, forman parte 38 clubes de fútbol masculinos afiliados a la AUF con las categorías sub 14 a sub 19 y son 19 clubes del femenino. Además, OFI con su Centro U2030 de Mercedes está comprendido en este programa.

¿Qué les brinda Gol al Futuro a los clubes? “Tenemos tres niveles, de acuerdo a necesidades y características de las instituciones con las que trabajamos, desde las que están consolidadas y tienen su estructura, los clubes que funcionan bajo la figura de Sociedades Anónimas Deportivas, que en su mayoría tienen todo resuelto, y aquellos clubes que necesita distintos apoyos”.

“Vamos a los clubes, estudiamos cada propuesta, hacemos trabajos de campo y definimos las diferentes prestaciones”.

¿Qué apoyo pueden recibir Nacional y Peñarol? “Materiales poco y nada, porque ya tienen los suyos, pero les damos todas las prestaciones de salud, exámenes cardiológicos a través de Premude (prevención de la muerte súbita en el deporte), algo que reciben todos los clubes, porque se trata de un proyecto muy exitoso, a través del cual hacemos valoraciones cardiológicas completas, y talleres de salud mental”.

Sagasti explicó que los clubes que más necesitan además de todo esto, reciben material de entrenamiento.

Alejandro Sagasti, director de Programas especiales de la Secretaría Nacional del Deporte

Para todos los clubes el programa también brinda talleres de nutrición para empezar a formarlos como deportista de alto rendimiento. Talleres de salud mental; orientación educativa; talleres de formación y de tecnología.

“El tema nutrición impactó en gran forma porque los chicos no sabían cómo alimentarse, y con todo este proceso empezamos bien desde abajo. ¿De qué forma? Dos nutricionistas van a los clubes, realizan talleres y explican desde la base. También hacemos consultas individuales aquí en la sede de Gol al Futuro, en las oficinas que tenemos debajo de la tribuna Colombes del Estadio Centenario; mediciones y un estudio morfológico”.

¿Es un mito o realidad que para que los clubes reciban el apoyo del programa deben presentar los carné de calificaciones? “Es realidad. Deben presentar el carné. Actualmente estamos con un porcentaje que venía de la anterior administración, del 90% de índice de escolarización de los deportistas en ciclo básico, bachillerato y UTU. El núcleo duro que no logramos quebrar aún es la categoría sub 19. No consiguen sostener el ritmo educativo porque entran en la etapa preprofesional o profesional y no pueden resolver su situación educativa”.

Sagasti explicó que a través de este programa tienen capacidad para empujar a que los futbolistas sigan estudiando “hasta secundaria completa o UTU”.

De todas formas, dijo que observa que el fútbol está “en un proceso de cambio”.

“Entiendo que en el futuro próximo los clubes también tendrán el formato academia dentro de sus clubes, y los chicos van a poder estudiar allí. Hasta el momento, nuestro objetivo ha sido mejorar desde la base para elevar el nivel”.

El total de jugadores comprendidos en Gol al Futuro son 5.223 futbolistas masculinos y 825 femeninas

Sagasti brindó un dato más: el universo de deportistas que atiende programas especiales en la actualidad gira en torno a los 10.000.

Además de las mediciones a los futbolistas de los clubes, realizaron mediciones físicas y de salud de la selección sub 20 femenina que jugó el último Sudamericano. Se hizo a pedido del cuerpo técnico de la AUF y la tarea estuvo a cargo del equipo de Premude.

“De las más de 1.096 evaluaciones en 17 clubes femenino y 19 masculino con Premude, que se realiza con la categoría de 15 años, se identificaron 23 casos de chicos con situaciones para consultar que fueron derivados a su prestadores de salud”.

La SND se plantea como gran desafío para Gol al Futuro “llegar a más clubes porque hay más instituciones que están pidiendo la entrada al programa”.

¿Por qué razón no atiende a OFI? “Precisaríamos aumentar por 10 el presupuesto, por la cantidad de clubes del Interior. En este caso no existe misterio, se trata de un tema de recursos humanos y materiales”.

El deporte en el sistema carcelario

“Lo tomamos como bandera en 2020, cuando estaba Jorge Larrañaga, quien nos apoyó muchísimo. Luego continuamos con el Ministerio del Interior con el programa Pelota al Medio a la Esperanza y el INR. Nos pusimos a la orden de ellos para diseñar actividades deportivas dentro de los diferentes centros de reclusión en todo el país. Actualmente estamos en Cerro Largo, Salto, Durazno, Rivera. Vamos con profes de la SND y hacemos vóleibol, handball, fútbol, tenemos los proyectos rugby y boxeo, y también hicimos gimnasia funcional”.

Para Sagasti es uno de los aspectos de su área de trabajo que brinda un valor agregado.

“No solo dejamos materiales sino procuramos ir con profesores que entran al penal y dan la clase. Forman el grupo, como si fuera un club, con una actividad semanal. Dos o tres veces por semana va el profe a dar una clase. También preparamos al personal de INR, al que denominamos monitor deportivo, para manejar una actividad física dentro de un centro de detención, que no es lo mismo que fuera de allí. Lo que no puede pasar es que se abandonen la actividad física. Es importante que la desarrollen con regularidad para que la persona que se está rehabilitando adquiera el hábito y sea sostenible en el tiempo. Si lo cortás, se pierde. Si vos dejás de ir, se sienten como en abandono, entonces el profe tiene que estar siempre o sino la persona que está interactuando con ellos para que pueda generar una actividad”.

El acuerdo con China y el viaje de las promesas uruguayas para perfeccionarse

Uruguay y China tienen un convenio de intercambio que permite a deportistas uruguayos viajar a entrenar en el gigante asiático.

“Es un acuerdo de cooperación entre China y Uruguay con intercambio de atletas, entrenadores y recursos materiales. Se ejecuta desde 2017 y actualmente estamos en la etapa tres. Teníamos un cupo de 119 deportistas que iban a los diferentes centros de entrenamiento de China en distintas disciplinas. Antes se apuntaba a la masividad y viajaban todos juntos. Nosotros establecimos una visión diferente al tema y lo enfocamos al talento en el pasaje hacia el alto rendimiento. Tomamos el proyecto Dakar 2026, que competirá en los Juegos Olímpicos de la Juventud, y con ellos proyectamos enviarlos a China por etapa”.

Este intercambio lo retomaron luego de la pausa obligada por la pandemia de covid, en 2020, 2021 y 2022, y que tampoco se pudo desarrollar en 2023.

La despedida de la primera parte de la delegación que viajó a los intercambios con China

“Pedimos más cupos para este año y estamos haciendo una ida gradual que empezó en abril y termina en noviembre. Primero viajó la selección sub 21 de hockey sobre césped, que va un mes, a un centro especial para este deporte. De allí viajan a los Panamericanos clasificatorios para el Mundial. En mayo va el remo, con lo mejor del remo juvenil. Luego canotaje, básquetbol con las sub 15 femenina y masculina, en una delegación integrada por 50 personas, 40 deportistas y 10 staff, y más adelante karate; tenis de mesa, gimnasia olímpica y, finalmente, vóleibol. En total 190 entre deportistas y acompañantes”.

Sagasti explicó que en octubre van a renovar el acuerdo por cuatro años más.

Este intercambio “tiene un valor estimado de US$ 2.000.000 que China vuelca directamente en el deporte uruguayo. Después de la Senade, es el mayor esponsor”.