El uno por uno de Peñarol: los errores de Ramos propiciaron que Nacional le perdonara la goleada

En un partido que quedará marcado por la diferencia abismal que existió entre ambos equipos -sobre todo, en el primer tiempo- Nacional supo aprovechar muy bien los errores tácticos de Peñarol y el muy mal posicionamiento de los futbolistas en la cancha por parte de los aurinegros, que padecieron, además, de los desaciertos de su técnico Leonardo Ramos.

Fue 3-1, pero dejó la sensación de que Nacional le perdonó la goleada, que el marcador pudo haber sido mucho más abultado.

Leonardo Ramos le erró feo en el planteamiento del partido y su equipo fue muy superado

El planteamiento de Ramos potenció las virtudes de varios futbolistas del rival eterno, empezando por la clase de Luis Suárez, las (dos) grandes atajadas de Sergio Rochet, y el despliegue de Alfonso Trezza. Cómo habrá sido la diferencia que no se notó tanto, como en otros encuentros, el notable nivel que tiene últimamente Felipe Carballo.

Lo único destacable en Peñarol, fueron un par de atajadas de Kevin Dawson en esa primera parte en la que casi termina 0-0 de no ser por el gol tras un córner cuando justamente se terminaba. Hubiera sido un milagro que terminara con ese marcador.

El fondo de Peñarol quedó muy expuesto porque el doble 5 de Walter Gargano y Nicolás Milesi, no rindió absolutamente nada. Por allí se metían todos los rivales, y también (y mucho) por las bandas.

Kevin Dawson y Yonatthan Rak de Peñarol en el clásico

Kevin Dawson 5: Un par de muy buenas atajadas en el primer tiempo que salvaron su arco. En el complemento, le anotaron dos goles en los que apenas reaccionó.

Matías Aguirregaray 4. Lo superaron mucho durante gran parte del partido, pero, sobre todo, en la primera mitad. En ofensiva, no dio ninguna mano.

El juvenil Agustín Da Silveira no anduvo fino como en otras ocasiones

Agustín Da Silveira 4. Es un juvenil que ha demostrado que está para más y para jugar en Primera, de lo mejor que ha sacado el club en los últimos años. No obstante, en el clásico no anduvo bien y también lo superaron.

Yonatthan Rak no pudo con Luis Suárez

Yonatthan Rak 4. Ni su experiencia sirvió para marcar a Luis Suárez. Se intercambiaron con Da Silveira, pero anduvo muy lejos de su rendimiento habitual.

Juan Manuel Ramos perdió de continuo por su punta; se retiró lesionado

Juan Manuel Ramos 4. No logró parar el juego rival por su banda y lo complicaron mucho. Es cierto que su compañero de andarivel no lo ayudó. Se fue lesionado.

Gargano jugó muy mal en el clásico, tal como lo venía haciendo en encuentros anteriores

Walter Gargano 4. Sigue demostrando que está muy lejos del fútbol. Fue sustituido casi al inicio del complemento, luego de que Luis Suárez le ganara en la carrera tras un lateral, para convertir el segundo gol tricolor.

Milesi tuvo un muy mal debut clásico

Nicolás Milesi 3. Le pesó su primer clásico y se notó. No anduvo nada. Perdió la marca en el primer gol de Nacional en un córner.

Ignacio Laquintana 3. Ramos no lo hizo jugar contra Danubio para que no lo amonestaran y lo suspendieran para el clásico. Lo preparó específicamente para este partido y ni apareció. En los tres anteriores, había sido la figura. Esta vez, no hizo nada.

José Luis Rodríguez de Nacional se prodiga en ataque, mientras Kevin Méndez de Peñarol, no logra llegar a la marca

Kevin Méndez 4. No ayudó en la marca, mientras que, en la creación, casi ni tocó la pelota. Una de las pocas que tuvo, fue para anotar el descuento.

Francisco Ginella de Nacional corre para intentar frenar a Brian Lozano de Peñarol

Brian Lozano 4. Llegó como la gran figura de Peñarol en este período de pases y sigue en el debe. Solo apareció con una buena jugada para darle el gol a Méndez. Muy poco.

Lucas Viatri 3. Quizás no es culpa suya que prácticamente no le llegue el juego, sino más bien del técnico que lo hace jugar muy solo arriba. No hizo ninguna diferencia.

Ruben Bentancourt 4. Tuvo un gol en la hora que le sacó muy bien Rochet. Hizo algo más que Viatri.

Francisco Ginella de Nacional juega la pelota ante la marca de Hernán Rivero de Peñarol

Hernán Rivero 3. Rochet le sacó un gol ni bien entró. Después, casi ni entró en juego.

Sebastián Cristórofo 4. El equipo no cambió mucho con su ingreso.

Facundo Bonifazi de Peñarol, lucha por la pelota con Diego Zabala de Nacional

Facundo Bonifazi 4. No cambió el panorama en los pocos minutos que jugó.

Nicolás Rossi 4. Casi se va expulsado por una fuerte falta. Metió un gran pase para Rivero que este no pudo aprovechar.