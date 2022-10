Empezó como cocinero, abrió tres hoteles Hilton en Montevideo y ahora liderará la operación en Bogotá

Hoy la cocina es su pasión, pero hace más de dos décadas fue su primer acercamiento a un hotel. En el marco de una carrera de 23 años desempeñándose dentro de la cadena Hilton, Agustín Maddocks llegó a Uruguay en 2015 desde Tucumán con el desafío de liderar la apertura de un hotel en Montevideo, el Hilton Garden Inn. El destino hizo que fueran tres las operaciones que abriera en la capital y, además, lo convirtieron en un actor clave para el sector hotelero en uno de sus momentos más oscuros a raíz de la debacle que provocó la pandemia por covid-19.

Maddocks trabajó durante siete años en liderar la cadena Hilton en Uruguay y también lideró en los últimos tres años la Asociación de Hoteles y Restaurantes del Uruguay. Ahora, su tiempo en Hilton Uruguay terminó y se enfrenta al desafío de liderar la apertura de Hilton en Bogotá, Colombia, dejando nuevos liderazgos en los hoteles de Montevideo. A continuación, la entrevista que Maddocks mantuvo con Café & Negocios en la previa de su viaje a un nuevo destino.

¿Cómo ve la coyuntura del sector en la actualidad? ¿Se ha logrado la reactivación?

La ocupación está recuperándose de manera sostenida y consolidada. Todavía no estamos a niveles prepandemia, pero si hablamos de Montevideo estamos en el 60% de ocupación promedio hace varios meses. Eso nos da la tranquilidad de que estamos teniendo volumen, y además ahora está empezando a aparecer crecimiento en el turismo corporativo, todavía no a niveles prepandemia, pero está mejor. Hoy si miramos los tres indicadores más importantes, que son la ocupación, la tarifa promedio, el ingreso por habitación disponible (revenue per available room, revpar, por sus siglas en inglés), que conjuga la ocupación con la tarifa promedio; estamos en Montevideo con 10% menos de ocupación de lo que teníamos prepandemia, en 20% menos de tarifa y la combinación de ambos deja 30% menos de revpar. Eso es lo que hoy tenemos que seguir mirando como destino. Tenemos que hacer que el revpar siga subiendo, puede ser que suba por un tema tarifario o por un tema de ocupación. Hoy lo está empujando mucho más el volumen y la ocupación que la tarifa porque la tarifa tiene un rezago mayor que la ocupación.

En esta coyuntura económica hay que tener en cuenta otras variables, además de hablar de este 60% de ocupación. En números redondos, llevamos una apreciación del peso uruguayo de 5% interanual, y a la vez con una inflación cercana al 9%. Cuando sumamos, resulta 14% de gap (brecha), porque nuestras tarifas de ventas están en dólares. Eso pega muy fuerte en la rentabilidad. Si al rezago de la tarifa y de la ocupación se le suma esta brecha entre tarifas en dólares y costos en pesos, se hace aún más difícil saliendo de la pandemia. En este marco he tenido la posibilidad de agradecer al gobierno por la sensibilidad que ha tenido con el sector durante la pandemia y en la actualidad, ya que algunos beneficios se extendieron, como la exoneración de nueve puntos de IVA en gastronomía para los turistas y también el seguro de paro parcial y total hasta fin de año; algo que es fundamental para el interior del país porque hasta que no llega su zafra suelen tener los hoteles vacíos o cerrados. Lo bueno sería que esta exoneración de IVA se aplique también al turismo interno, porque eso haría que los uruguayos se sintieran tentados a veranear en Uruguay y no tanto fuera del país, como está sucediendo ahora por el tipo de cambio.

Ahora le toca emprender un nuevo desafío, esta vez en Colombia. ¿Cuál es el rol que desempeñará en Hilton Bogotá?

Todo el tiempo Hilton detecta, retiene talentos y los prepara. Trabajamos todos los años en planes de sucesión, a mí me da mucha alegría poder llevar a cabo este plan. Cuando uno es gerente general, para crecer tiene que moverse. Yo pude crecer acá como gerente general porque abrimos dos hoteles más aparte del que vine a abrir, que fue el Hilton Garden Inn en 2015, en el 2017 se dio la posibilidad de abrir Hampton by Hilton y en el 2019 Soro Montevideo by Hilton. Pero ahora, para seguir creciendo hay que moverse: el próximo desafío es Hilton Bogotá, un hotel full service (de servicio completo) de la marca. La compañía ya me estaba preparando para eso, aunque sin saber cuál era la propiedad que iba a tocar.

¿Desde cuándo es efectivo?

A partir del 1° de octubre.

Por las características de la industria en ese país, le representa un ascenso a nivel profesional...

Sí, exacto, es un ascenso a nivel profesional. Lo vivo con alegría y con un poco de pena por dejar este maravilloso país donde mi familia está muy bien. Irnos nos da mucha pena, pero por otro lado es la oportunidad de seguir creciendo, no solo profesionalmente, sino como persona y como familia.

¿Cuáles van a ser los cambios en la operativa de Hilton en Uruguay?

Armamos este plan de sucesión en donde el gerente que estaba a cargo de Hampton by Hilton, Pablo Scarpino, queda como gerente general de Hilton Garden Inn Montevideo, el gerente que estaba a cargo de Soro Montevideo, Sebastián Orosa pasa a Hampton como gerente general y el gerente de habitaciones que estaba en Hilton Garden Inn Montevideo, Gastón Mussa, pasa como gerente de hotel a Soro Montevideo. Por suerte se pudo dar porque son tres hoteles distintos, son tres empresas propietarias distintas las que son dueñas de los hoteles y esto habla muy bien de la relación con los propietarios que, en definitiva, son empresarios que valoran mucho la gestión que Hilton está realizando en sus tres propiedades y confían en ella.

¿Cómo ve la apuesta de Hilton por Uruguay con estos tres hoteles luego de un momento tan crítico como el de la pandemia?

Que hoy haya tres marcas de Hilton en Uruguay es una demostración muy importante de cómo la marca quiere crecer no solo a nivel regional, sino a nivel país como apuesta al Uruguay. Hilton siempre está en búsqueda de nuevas oportunidades dentro de Uruguay también y eso también nos permite rotar los miembros del equipo para permitir el crecimiento dentro de los tres hoteles.

Buen lugar para trabajar

En la antesala de su viaje a Bogotá, el exgerente de la cadena Hilton para Uruguay agradeció a su equipo de trabajo por el esfuerzo conjunto.

Además, destacó la participación de Hilton en Great Place To Work, ranking en el que la empresa obtuvo el primer lugar. “Queremos ser siempre el mejor lugar para trabajar para nuestro equipo”, remarcó