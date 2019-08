Empresario local imputado por la cocaína incautada en Alemania

La fiscal Mónica Ferrero, especializada en delitos relacionados con drogas, activó este viernes la investigación penal contra un empresario de iniciales MMBM, dueño de diversas empresas y entre ellas una exportadora de granos, en cuyo marco solicitó como medida cautelar su prisión preventiva por 120 días, formalización que sucede con base en un delito de asistencia a las actividades ilícitas del narcotráfico, en calidad de autor.

El mencionado delito guarda relación con el hallazgo, en el puerto de Hamburgo, en Alemania, de 4,5 toneladas de cocaína dentro de un contenedor despachado con soja a granel despachado en el puerto de Montevideo.

Según se explicó a El Observador, ahora las investigaciones procurarán determinar, entre otros aspectos, cómo ingresó la droga a Uruguay.

Fue la mayor incautación de esa droga en esa nación europea y restaba saber si el embarque efectivamente había sucedido en la capital uruguaya, cosa que ahora quedó establecida.

Paso a paso

Según resultó de la investigación, la nave que transportó el contenedor en el cual se incautó la sustancia mencionada era el buque GB de la empresa naviera italiana GL.

El contenedor contaminado fue cargado en el puerto de Montevideo el 11 de junio de 2019 y transportaba semillas de soja a granel con destino a Amberes, Bélgica, siendo la empresa exportadora CSA, cuyo director sería GR y el accionista principal NO, ambos titulares ficticios designados por el real propietario de la empresa, el imputado MMBM, quien así lo hizo según sus dichos por encontrarse embargado por mantener deudas con todos los bancos de plaza; situación económica que no se condice con el hecho de que el mismo posea cinco empresas más (LSA, LC, MSA, A y TSRL), así como cuentas en Estados Unidos y España.

Droga en 211 bolsos deportivos

Con base en la información remitida por la Aduana de Hamburgo, se determinó que el referido contenedor debía ser transportado en tránsito a través de Hamburgo y Amberes a Milano y que la sustancia estupefaciente incautada se encontraba acondicionada en 211 bolsos deportivos.

Los precintos que poseía el contenedor eran los originales, de color blanco, perteneciente a la empresa naviera, y de color verde, perteneciente al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) y estaban intactos al arribo del buque a Hamburgo, extremo que indica que el contenedor no fue aperturado en tránsito luego de haber sido cargado en Montevideo.

De la investigación desarrollada surge que la empresa CSA cargó en el buque GB tres contenedores con soja a granel, habiendo los dos primeros sido cargados en la planta de la empresa A sita en la localidad de Los Cerrillos en Canelones y el último y el que poseía la cocaína incautada en el silo ubicado San José.

La operativa llevada a cabo para la carga de los contenedores destinados a la exportación devela ciertas inconsistencias, así como irregularidades que no se explican sino es en el marco del encubrimiento de una maniobra ilícita que se presenta como operación comercial acorde a derecho, se indicó desde Fiscalía.

MMBM no pudo explicar la razón por la cual decidió cargar un contenedor en San José siendo que el destinatario era el mismo de toda la carga.

También se establece que el contenedor en donde fueran incautadas las 4,5 toneladas de cocaína permaneció un día y medio “guardado” en un silo que no posee ningún tipo de resguardo en materia de seguridad: no hay alambrado perimetral, ni portera o portón de acceso y por supuesto no hay ninguna persona que controle el acceso al predio o cámaras de seguridad, incluso el galpón donde quedara la chata cargada todo el fin de semana, si bien se tranca por dentro, la puerta de acceso al mismo posee la cerradura rota, por lo que cualquiera que sepa esto puede ingresar al mismo.

Evidencias probatorias

Según se expresó desde la Fiscalía, las evidencias probatorias fueron: actas de incautación de celulares y documentos; actas de declaración de testigos en sede administrativa y también en sede de Fiscalía; declaración de los imputados en la sede de la Fiscalía y en presencia de sus respectivas defensas; testimonio del oficial del caso en sede de la Fiscalía; y demás pruebas colectadas en el transcurso de la investigación.