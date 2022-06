Empresarios celebraron acuerdo por zonas francas, que entrará en vigencia en el corto plazo

Uruguay y Brasil acordaron un régimen de acceso preferencial de mercaderías producidas en todas las zonas francas y áreas aduaneras especiales situadas en ambos países en función de la lista de productos que abarca el Acuerdo de Complementación Económica (ACE) número 18.

Según explicó a El Observador Marcel Vaillant, economista especializado en Comercio Exterior, el acuerdo incluye una "lista de mercaderías cuasi universal", con la excepción de productos de la industria automotriz y el azúcar, lo cual es "muy significativo" para el Uruguay.

El será protocolizado Uruguay y Brasil ante la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi) y luego deberá ser internalizado en la normativa de cada país, en el caso de Uruguay a través de un decreto de ley. Fuentes de Cancillería indicaron a El Observador que se espera que el trato entre en vigencia en el corto plazo.

La noticia fue tan inesperada como bien recibida por parte del sector exportador.

Tanto la Cámara de Zonas Francas como la Unión de Exportadores del Uruguay ven con buenos ojos este nuevo acuerdo, que entienden permitirá abrir el comercio con Brasil. En 2021 Uruguay realizó exportaciones a Brasil por un valor de US$ 1.829 millones, de los que el 4,6% (US$ 85,6 millones) fueron por exportaciones desde Zona Franca, según datos compartidos por Uruguay XXI. En 2020 de los US$ 1.229 millones exportados a ese país el 14% (US$ 172 millones) provino de esas zonas.

Las posibilidades que abre

Para Diego Licio, presidente de la Cámara de Zonas Francas del Uruguay (Czfuy), "cualquier apertura de mercado en una economía pequeña siempre es positiva".

Aunque aclaró que el texto todavía no llegó a la Cámara, Licio indicó que el acuerdo "amplía las posibilidades de un mayor comercio exterior", a la vez que también permite una "importación más barata" que puede repercutir en un menor costo de los productos para el público.

El presidente de la Cámara de Zonas Francas explicó que el 31% de las exportaciones uruguayas provienen de las zonas francas, lo que también representa un 5% del PBI nacional, que provienen de un total de 1.100 empresas. En lo que respecta a Brasil, los productos más exportados desde esos puntos fueron los concentrados de bebidas y servicios varios como administración, management o contabilidad para empresas.

El analista Ignacio Bartesaghi dijo que este efecto no será "automático", pero es un "impacto" clásico de bajar los aranceles, que también sería influenciado por la rebaja del Arancel Externo Común.

Además opinó que este acuerdo "es un paso importante hacia la profundización comercial con Brasil", que permitirá "fomentar que más empresas se instalen en Uruguay para exportar a Brasil", y también abrirá una puerta a las empresas brasileñas para exportar al Uruguay, como la zona franca de Manaos, que "es un gran jugador".

Por otra parte, la Unión de Exportadores del Uruguay (UEU) también analiza como "positivo" el nuevo acuerdo, ya que entienden que "el ingreso de productos de zona franca con trato preferencial es importante", declaró la responsable de Comercio Exterior de la UEU, Margarita Varela.

Vaillant sostuvo que el tratado implica un "cambio de orientación de Brasil", que con la inclusión de todas las zonas francas en la quita de aranceles ratifica lo que marca el tratado de libre comercio (TLC) que la Unión Europea (UE) negocia con Uruguay.