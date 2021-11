En Barcelona e Inglaterra, dicen que Klopp quiso contratar a Cavani para Liverpool en julio pasado

El delantero uruguayo de Manchester United, Edinson Cavani, quien debido a una lesión, no pudo venir a defender a la selección uruguaya para los dos encuentros por las Eliminatorias para el Mundial de Catar 2022 de este viernes contra Argentina a la hora 20 en el Estadio Campeón del Siglo, y Bolivia, el martes 16 en la altura de La Paz sobre la hora 17 de Uruguay, sigue siendo noticia ya no solo en Inglaterra, sino también el Barcelona.

El diario Daily Express tituló en su edición de este domingo que "Liverpool hizo un esfuerzo extraordinario para fichar a la estrella de Manchester United, Edinson Cavani, este verano (europeo, es decir, en el pasado período de pases que comenzó en julio)".

La nota del periódico inglés, se basa a su vez en otra del diario El Nacional de Barcelona.

Paul Ellis / AFP

En España e Inglaterra dicen que Jurgen Klopp quería a Cavani en Liverpool y que ahora puede irse a Barcelona con Xavi

Dicho matutino catalán, informó este fin de semana que "Jürgen Klopp estuvo todo el pasado verano (europeo) intentando conseguir un fichaje que consideraba muy interesante para Liverpool. El jugador era Edinson Cavani, y no logró su fichaje por las reticencias de Manchester United de venderlo a su eterno rival. El uruguayo, viendo que sus opciones de jugar en Old Trafford eran escasas, intentó salir de Manchester United hasta el último día de mercado, pero no logró su objetivo".

Y añade: "Ahora, con la temporada ya comenzada, Cavani ha confirmado sus sospechas, ya que está jugando menos de lo que desea, y encima en un club en plena crisis que difícilmente podrá pelear por ganar algún título. Ante esta situación, el delantero uruguayo está intentando que este invierno (verano uruguayo) Manchester United acepte dejarle salir, aunque sea cedido con una opción de compra obligatoria".

Según informa El Nacional, "y es ahí donde entra el Barça, que ya en verano (europeo) mantuvo conversaciones con el entorno de Cavani. Su alta ficha y la insistencia de Ronald Koeman en fichar a Luuk de Jong terminaron por frustrar la operación, pero en esta ocasión el uruguayo aceptaría una importante rebaja salarial, consciente de que en el Barça tendrá los minutos que no tiene en Old Trafford".