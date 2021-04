En el primer trimestre de 2021 se registraron ingresos por US$ 545 millones por exportación de carnes

En el primer trimestre de 2021 se registraron ingresos al país por US$ 545 millones por concepto de exportación de todas las carnes, lo que significa un 20% más (US$ 90 millones) respecto al mismo período del año anterior y a la vez unos US$ 50 millones más que en ese lapso de 2019.

Con base en datos del Instituto Nacional de Carnes (INAC), los US$ 295 millones de ese total provenientes de China muestran un aumento del 58% respecto a 2020 y lo ubican como el principal socio comercial con un 53% del total. El mercado del Nafta disminuyó un 13% representando, significando un 16% de los ingresos, seguido de la Unión Europea con un 14%. Israel, en una novedad en 2021, se consolida como el cuarto destino (por encima del Mercosur). Leé también Member Carne vacuna y ovina, madera, lácteos, trigo, cebada y colza fueron los impulsores del crecimiento en las exportaciones del agro Además, se indicó desde el instituto cárnico que la carne bovina (79% del total) obtuvo US$ 436 millones, marcando una recuperación de US$ 55 millones frente a lo logrado en 2020. Hubo un fuerte repunte en el volumen exportado a China (53%), en donde pese a un obtener un menor Índice Medio de Exportaciones (IMEX) registra un crecimiento del 47% en el ingreso, equivalente a US$ 70 millones más respecto a 2020 (y US$ 11 millones más versus 2019). La Unión Europea muestra una contracción en el IMEX (11,9%) y en el volumen exportado (-4%). No obstante, continúa siendo el mercado en donde se obtiene el IMEX más alto, US$ 5.819 por tonelada, muy asociado a los negocios de las cuotas 481 y Hilton. El mercado del Nafta muestra una baja en el volumen exportado por US$ 4.183 toneladas, pero con una recuperación en el IMEX. Se resalta Canadá, con una caída del 32% en los ingresos. Leé también Mercado firme y valores con flecha hacia arriba para el ganado gordo El informe remitido por el INAC a El Observador, que se puede leer a continuación, considera también actualizaciones estadísticas sobre faena, precio de las haciendas y mercado interno.