En un escenario de precios al alza, los mejores novillos logran US$ 3,65

El mercado ganadero se afirma, con un panorama climático favorable para las pasturas, una industria compradora y una oferta retraída.

Cierra la tercera semana consecutiva de suba de valores para el ganado gordo, con demanda pareja por todas las categorías y precios de punta que alcanzan los US$ 3,65 por kilo en cuarta balanza para los mejores novillos, en negocios de volumen. La vaca gorda especial cotiza en el eje de US$ 3,40 con algún centavo más en lotes especiales. Y la vaquillona alcanza los US$ 3,50 en ganados de calidad, valor que ya podía lograrse la semana pasada. Las entradas a planta van de una semana a 10 días.

“El mercado sigue firme, muy demandado, no sé dónde va a estar el techo”, señaló Gonzalo Bia, integrante de Rodeos Negocios Rurales.

Se mantiene la incertidumbre sobre cómo pueda afectar la aparición de casos positivos de covid-19 en frigoríficos o cómo impacten las cuarentenas preventivas en la disponibilidad de mano de obra y finalmente en el volumen de faena. Algunas plantas continúan con actividad reducida.

Doble aumento en la faena

La semana pasada la faena totalizó 44.890 cabezas, una suba semanal de 10%, y de 23% si se compara con la misma semana del año pasado. En lo que va del año la faena de vacunos acumula 683.469 cabezas, 31% más que las 522.758 de igual período de 2020.

También se observa con atención cómo pueda impactar el problema de etiquetado de carne enviada a China, que derivó en la suspensión del frigorífico BPU para exportar a ese destino el pasado 9 de abril y ésta semana llevó a la remoción del director de Servicios Ganaderos del MGAP, Eduardo Barre, y al director de Industria Animal, Gustavo Rossi. Preocupa que puedan verse comprometidos otros frigoríficos, con contenedores que están llegando al país asiático con el mismo problema de etiquetado.

Por fuera de esto, hacia adelante la expectativa es de firmeza, con China comprando a buen ritmo, señales positivas que llegan desde Europa, una oferta en Brasil y Argentina que parece ser escasa. Y una suba imparable de los granos que seguramente se traslade a precio.

La solidez también predomina en el valor de exportación de carne, con un promedio semanal que se ubicó en US$ 4.101 por tonelada para carne vacuna. En lo que va del año Uruguay lleva exportadas 134.298 toneladas a un promedio de US$ 3.828. Esto muestra un ascenso de 20% frente a las 111.869 enviadas al exterior un año atrás, pero un retroceso de 3,8% en el precio promedio frente a los US$ 3.978 de aquel entonces.

Por el lado de la reposición, el mercado está muy demandado para todas las categorías, con destaque para los terneros en el comienzo de la zafra, con valores entre US$ 2,40 y US$ 2,50 por kilo en pie, por encima de las cotizaciones de un año atrás. La vaca de invernada también está muy pedida, destacó Bia.

EO

Mercado lanar en suba

El mercado para lanares sigue al alza, con precios que acumulan 13 semanas consecutivas de suba. Los negocios se concretan en el eje de US$ 3,45 para corderos livianos, US$ 3,48 para los pesados, los borregos cotizan entorno a US$ 3,44, los capones en US$ 3,35 y las ovejas sobre los US$ 3,27.

En el caso de los ovinos, se faenaron 22.870 animales la semana pasada, un ascenso de 15% frente a los 19.870 de la semana previa y casi cinco veces más que las 4.022 cabezas registradas en la misma semana del año pasado.

El precio semanal de exportación de carne ovina no se sostuvo arriba de US$ 5.000 como en la semana previa, pero aún así mantiene la firmeza con un valor de US$ 4.790 por tonelada.

En el acumulado anual se llevan exportadas 8.402 toneladas de carne ovina a un promedio de US$ 4.739. Es más del doble de las 4.142 toneladas enviadas al exterior en igual período del año pasado, con promedio 6% superior a los US$ 4.470 de un año atrás.

Juan Samuelle

Producción ganadera en campos del sur en Uruguay.