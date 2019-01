Erazo cargó contra Peñarol: “Noté mala leche”

El ecuatoriano Frickson Erazo explotó por la decisión de Peñarol de no contratarlo y cargó contra el médico del club, Horacio Deccia.

Erazo explicó en Sport 890 cómo fueron los pasos.

“Estoy un poco decepcionado por cómo se dieron las cosas, como no se respetó el orden natural de cómo las cosas deben hacerse. Cuando a mí el médico de Peñarol me dice que todo está perfecto, que me vaya a la habitación que me van a pasar la ropa para entrenar en la tarde y 10 minuto después me llega un mensaje a mi teléfono que no pasé la revisación, pensé que era un broma de mal gusto. Llamé a mi agente y me dijo 'ya te llamo', y ahí fue cuando noté que estaba algo mal”, comenzó contando.

La charla con el médico

“Tomé una ducha, no me llegó la ropa, me tuve que poner la misma del viaje, y bajé a almorzar con los chicos. En eso me encuentro con el doctor en el pasillo. Le pregunté qué estaba sucediendo, que no entendía nada y me dijo ‘yo no tengo nada que ver en esto, soy la persona que pasa un informe y otros deciden’. Le dije: 'yo sé que usted es un trabajador del club, que usted se debe a sus jefes, pero si en algo conozco de un médico es que respeta a carta cabal la ética profesional. Si usted me dice que estoy bien y manda un informe que asevera y asegura que yo tengo una lesión que interrumpiría mi contratación, usted me está haciendo un daño porque primero me dice algo a mí y luego hace otra cosa'", relató Erazo.

El defensa ecuatoriano concluyó: “No sé quien difundió que yo tengo una lesión, el orden natural es notificarle al jugador, hacer una segunda prueba y si constatan que es así, hagamos un comunicado en el cual digan que yo no puedo ser contratado. ¿Qué noté yo? Primero mala leche como dicen en Argentina, mala intención y que de una manera truncó la negociación. Las personas pasamos pero las instituciones quedan y más una institución del tamaño de Peñarol a la cual no solo la hacen grande los triunfos sino los pequeños detalles y este es un pequeño detalle”.