Está a la venta el apartamento más alto del mundo: ¿cuánto sale?

Hace pocos días salió a la venta el apartamento más alto del mundo, un penthouse triplex que ocupa los pisos 129-130-131 del edificio residencia más alto del mundo, el Central Park Tower ubicado en Nueva York.

La propiedad incluye siete habitaciones, nueve baños, tres tocadores, dos cocinas, una terraza privada y múltiples espacios de estar y entretenimiento, según detalló en entrevista con Forbes el encargado de vender el apartamento Ryan Serhant, fundador, director ejecutivo y corredor de bienes raíces de la empresa Serhant.

Además, en el interior del apartamento hay una gran escalera que conecta los tres niveles.

A propósito del tamaño, Serhant —también participante del programa Million Dollar Listing New York— sostuvo: “El volumen es la verdadera medida del lujo en cualquier ciudad global”. Y teniendo en cuenta la característica de la altura del apartamento, añadió que si bien esto solo no lo que lo convierte en el “pináculo” de las propiedades inmobiliarias de Nueva York, sí lo hace la combinación de altura, ubicación y justamente, tamaño.

Por esto quien quiera comprar este triplex deberá desembolsar US$ 250 millones, según un informe del Wall Street Journal.

Si el apartamento se vende por este valor, se convertirá en la propiedad con el precio de venta más alto de la historia del país. Por el momento, la cotización más cara de Estados Unidos es de la propiedad de Michael Eisner en California, por US$ 225 millones.

El más apartamento más alto del mundo

Con el objetivo de resaltar la altura de la propiedad, las ventanas se hicieron del piso al techo en toda la residencia. Entonces, quienes estén dentro del apartamento accederán a vistas panorámicas de la ciudad de Nueva York.

Serhant The One Above All Else; el apartamento más alto del mundo

En este sentido, vale mencionar que cuando una persona esté parada en el piso 131, estará a más de 431 metros de altura, casi a la misma altura que la punta del Empire State Building que tiene 443 metros de alto.

Serhant señaló que desde este último piso, se puede identificar la curvatura de la Tierra a simple vista. “Acá me puedo imaginar qué es lo que sienten los escaladores cuando están parados en la cima de los picos de las montañas más altas”, afirmó.

El edificio más alto del mundo: Central Park Tower

Central Park Tower es un rascacielos de uso comercial/residencial, realizado por la Extell Development Company en Midtown Manhattan.

Con una altura de 472 metros, se presenta como el edifico residencial más alto del mundo.

Ese edificio de fama mundial cuenta también con el club privado más alto del mundo.