Estabilidad en el mercado del ganado gordo y firmeza en la reposición

El mercado de la hacienda gorda encontró el punto de equilibrio, luego de haber ajustado a la baja la semana pasada. A la vez, la oferta de ganados de campo sigue siendo escasa y la faena se sostiene con una alta participación de ganados de corral con destino a la Cuota 481.

La mayoría de los negocios concretados por novillos gordos se realizan entre US$ 3,50 y US$ 3,60 por kilo en cuarta balanza, pudiéndose lograr algún centavo más por ganados excepcionales.

En el caso de la vaca, los negocios se concretan entre US$ 3,15 por kilo por las más generales (más difíciles de colocar) y US$ 3,30 las especiales. Lotes voluminosos, de ganados pesados y con buenos rendimientos, pueden superar en algunos centavos esa referencia.

José Aicardi, presidente de la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG) y director de Megaagro, dijo a Tiempo de Cambio de radio Rural que “no hay una gran oferta y el mercado se mantiene estable. La falta de agua y las altas temperaturas incentivaron a que algunos productores vendieran, por necesidad de ajustar carga”.

La faena sigue en el mismo eje

La faena se mantuvo en el eje de las 40.000 cabezas, impulsada fundamentalmente por la faena de ganados de corral con destino a la Cuota 481.

“Posiblemente la semana que viene, cuando culmine la ventana de faena para la cuota, la faena baje a 35.000 a 36.000 reses”, explicó Facundo Schauricht, directivo de ACG e integrante de Zambrano y Cía.

La escases de ganado gordo y la caída de la demanda de China por carne vacuna llevaron a la faena de febrero a su menor valor desde 2014 para ese mes. Totalizó 159.631 cabezas, un 22,4% menos que las 205.802 faenadas en febrero del año pasado.

El descenso más marcado se vio en la faena de vacas, que sumaron 51.494 cabezas, es decir un 35% menos que las 79.335 vacas de febrero de 2019 y la menor faena en seis años para esta categoría.

El mercado de reposición mantiene la firmeza y hay demanda por todas las categorías, fundamentalmente en el caso del ternero.

Zafra de terneros muy satisfactoria

La zafra de terneros empezó de forma muy satisfactoria (un 12% arriba en precio respecto a 2019), tomando en cuenta los desafíos por delante: una situación de baja en el mercado del gordo y una sequía que podía inhibir a la demanda.

Los precios mantienen el eje de US$ 2,40 por kilo en pie y los terneros livianos de buena calidad superan los US$ 2,50.

La hipótesis de base es que China se recupere en un plazo razonable y esa es una posibilidad valedera.

Aicardi destacó, finalmente, que la tensión financiera de las industrias ha disminuido, porque China comenzó a hacer envíos de dinero y se espera que en el futuro se regularicen aún más los pagos.

Crecen los embarques para la Cuota 481 y eso impulsa el precio

Luego de nueve semanas consecutivas de tendencia a la baja, el precio de exportación de la carne vacuna se recuperó, debido principalmente a los embarques a Europa dentro del cupo de la Cuota 481.

Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Carnes (INAC), en la semana cerrada el 29 de febrero promedió US$ 4.646, un aumento de 18% respecto a los US$ 3.952 de la semana anterior y el mayor promedio semanal en casi nueve años.

En el acumulado anual el precio promedio de la tonelada exportada alcanzó los US$ 4.241, un 23% más que los US$ 3.447 del mismo período del año pasado. Pero el volumen exportado es 34% menor: 46.814 toneladas en lo que va del 2020 vs. 70.742 toneladas en el mismo período de 2019.

Las menores ventas a China fueron en parte compensadas con mayores envíos a Europa, Estados Unidos, Canadá e Israel.

En los primeros dos meses del año los embarques de carne vacuna para la Cuota 481 aumentaron 7% en volumen respecto al mismo período del año pasado: 8.229 toneladas peso embarque frente a 7.677 toneladas de un año atrás. No solo aumentó el volumen, también el precio. Del 1º de enero al 28 de febrero el promedio fue US$ 10.021, un 6,4% más que los US$ 9.422 de igual período de 2019, según el INAC.