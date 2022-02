Estafa millonaria a corredores de bolsa: fiscal convocó a grupo interdisciplinario que lo asesorará

Todavía no está estimado el monto total de la estafa. Para algunos clientes era solo una pequeña inversión, para otros, los ahorros de toda su vida. El fiscal de Delitos Económicos y Complejos Gilberto Rodríguez intenta dilucidar quien (o quienes) se llevó entre US$ 3 y US$ 10 millones de una empresa de corredores de bolsa. La empresa denunció que se trata de una empleada infiel que hacía diferentes artimañas para ir retirando dinero de las cuentas de los clientes. Para desandar este camino, el fiscal Rodríguez solicitó convocar a un equipo interdisciplinario de trabajo, informaron a El Observador fuentes del caso.