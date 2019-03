Estoyanoff: "Fue penal, me agarra"

El Lolo Fabián Estoyanoff fue protagonista de la jugada más polémica del partido que Peñarol le ganó este domingo a Juventud por la segunda fecha del Torneo Apertura.

Iban 1-.1 cuando a los 41 minutos, el extremo se metió en diagonal por la punta derecha y al sentir el contacto del defensor sobre su hombro derecho se dejó caer. Christian Ferreyra dio penal. La acción generó quejas y bronca en Juventud porque el contacto fue mínimo y además, porque fue una jugada fina porque el delantero estaba entrando al área y la falta -de haber existido- pareció ser sobre la línea, es decir que en ese caso si fue correcta la apreciación del juez.

El Lolo en conferencia de prensa fue consultado por la acción y respondió: “De la jugada digo lo mismo que cuando me preguntaron los jugadores de Juventud y lo que le dije a Christian cuando volvimos para el segundo tiempo. El jugador me dice que no me agarra y yo le dije que sí. Penal fue. Falta fue. No me pregunten si fue adentro o afuera porque eso yo no lo veo. Pero fue penal, me agarra. En el vestuario me dijeron que fue adentro. Hay que darle la derecha a Christian (Ferreyra) que aparte es de los mejores árbitros del país”, dijo el delantero.

Álvaro Fuerte se fue enojado

El técnico de Juventud de Las Piedras, Álvaro Fuerte, dijo que tres de los cuatro árbitros del partido estaban más cerca que él para visualizar el penal que cobró Ferreira a favor de Peñarol.

Lejos de quejarse del arbitraje, Fuerte expresó en conferencia: “Estoy lejos. Soy parcial, capaz que digo que lo vi medio metro afuera, pero el árbitro está cerca, está el línea, el cuarto árbitro, están más cerca que yo”.

Fuerte agregó: “Tratamos de no focalizarnos en eso, estamos en el campo, no vemos a la distancia, pero luego de un resultado de estos analizar si el arbitraje estuvo bien o mal, ya está. Más allá que se haya equivocado o no (el árbitro), nosotros también nos equivocamos y me quedo con que nosotros tenemos que corregir”.

El técnico de Juventud indicó que: “Me voy enojado con el resultado porque no queríamos recibir este tipo de resultados, queríamos mejorar el juego”.

Fuerte agregó: “De la manera que estábamos parado, tuvimos una actuación muy buena de Sebastián en el arco hasta que cae esa situación de gol que fue una presión donde nos robaron el balón, y se nos fue Fernández. En el segundo gol nos desequilibró aún más”.

El entrenador finalizó diciendo: "Tenemos que seguir buscando, creyendo en el equipo y está en nosotros darle herramientas para salir de este momento”.