Estudiantes y docentes ocupan Humanidades y Ciencias Sociales: mirá por qué

Este martes 20, estudiantes y docentes de la Universidad de la República (Udelar) ocupan la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (FHCE) y la Facultad de Ciencias Sociales (FCS).

La Intergremial de Humanidades, integrada por la Asociación de Docentes de la Universidad de la República (ADUR), la Agremiación Federal de Funcionarios de la Universidad de la República (Affur) y la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU), es quien lleva adelante la ocupación en esa facultad. De esta manera, no habrá clases este día en la FHCE, tal como confirmó el presidente de ADUR, Héctor Cancela, a El Observador.

Por otro lado, la cuenta oficial de Instagram del Centro de Estudiantes de Ciencias Sociales (Cecso) informó en la noche del lunes sobre la ocupación en la FCS. Así lo confirmó también el secretario de Comunicación de la FEUU, Andrés Fernández, en la mañana de este martes en Doble Click (Del Sol).

Tanto Fernández como Cancela confirmaron a El Observador que, en el caso de Ciencias Sociales, la ocupación fue convocada únicamente por estudiantes; no obstante, "esto se irá evaluando por los respectivos gremios, ya que es claro que la preocupación y plataforma son compartidas", acotó el presidente de ADUR, quien también confirmó que no hay clases en esta institución.

En ambos casos, los estudiantes, docentes y funcionarios se manifiestan “en defensa del presupuesto” de la Udelar, “contra la política de recortes y pérdida salarial, por mejores condiciones de estudio y trabajo” y “en defensa del derecho a la educación”.

Por otro lado, Fernández se refirió a las recientes afirmaciones de la directora de Secundaria, Jenifer Cherro, quien sostuvo que a los estudiantes “no le(s) asiste el derecho a la extensión de huelga” porque no son trabajadores.

“No tiene nada que decir la ANEP sobre las ocupaciones de la Udelar […] Las declaraciones son un intento de apretar a los estudiantes para que no ocupen y no tengan discusiones sobre el presupuesto y no resuelvan medidas para hacerse escuchar”, sostuvo el secretario de Comunicación del gremio estudiantil.

En ese sentido, manifestó el apoyo de la FEUU a los estudiantes de los demás sistemas de la educación pública “que han demostrado que no les da lo mismo que estén rebajando el presupuesto de la educación”.

Asimismo, ante la consulta de las periodistas del programa radial sobre si los estudiantes consideran que la ocupación continúa siendo una medida efectiva de protesta, Fernández ratificó que “sí, históricamente lo ha sido”.

“Si hubiera diálogo y escucha del gobierno, no tendríamos que llegar” a la instancia de ocupación, aseguró.

"Nuevas y más drásticas medidas"

Por otro lado, Cancela compartió la resolución tomada en la noche del lunes en el Consejo Federal Ampliado de ADUR.

Ante las diversas consecuencias en materia presupuestal y de hora docente que esta Rendición de Cuentas conllevaría para la Udelar, los docentes entienden necesario "adoptar nuevas y más drásticas medidas de movilización, que puedan cambiar la política de exclusión presupuestal hacia la Udelar", de acuerdo con el documento.

De esta manera, se decidió profundizar el conflicto y las medidas de lucha. Por tanto, a partir de este 20 de setiembre se realizarán, todos los días, paros programados y sorpresivos en diferentes servicios universitarios, aseveraron los docentes.

"Se alternarán paros generales o parciales, con ocupaciones de facultades y movilizaciones en la calle. Todos los paros implicarán la suspensión tanto de actividades presenciales como de las clases virtuales", indica el comunicado.

En tanto, se dispuso convocar a un Consejo Federal extraordinario para el próximo lunes 26 de setiembre "con el fin de analizar la situación". Si no existieran avances, se evaluará en esta instancia una nueva profundización de las medidas de lucha, "incluyendo la posibilidad de la declaración de una huelga general docente universitaria".