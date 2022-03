"Etapa superada": Lacalle celebró con mesura el triunfo del No y da vuelta la página

El grito fervoroso de la militancia se escuchó desde el primer piso de Torre Ejecutiva, al igual que el estruendo de algunos fuegos artificiales. El presidente Luis Lacalle Pou ya había asegurado que se podía "establecer claramente" la ratificación de la ley fundamental del gobierno cuando, con un par de palabras cargadas de simbolismo, hizo que el festejo se multiplicara: "Etapa superada".

El oficialismo logró este domingo mantener vigentes los 135 artículos de la ley de urgente consideración (LUC) y aunque lo consiguió mediante una diferencia ajustada, el mandatario aprovechó la conferencia de prensa que dio como líder de la coalición multicolor y padre de la LUC para hacer foco en los desafíos que su administración encarará de aquí en más.

Luego de algunas semanas donde la actividad política funcionó a media máquina por la proximidad de la instancia electoral, Lacalle Pou pateó el tablero y dio vuelta la página del referéndum enfatizando que a partir de este lunes el gobierno se concentrará en temas "urgentes" en los cuales es necesario concretar avances. En ese sentido, el mandatario habló como "el presidente de todos los uruguayos" y expresó que volverán a trabajar "con el mismo optimismo" y "las mismas ganas".

Como si fuera una réplica de aquella instancia trascendental que marcó al gobierno en marzo de 2020 —cuando se confirmaron los primeros casos de coronavirus en el país—, el presidente de la República brindó otra de sus principales ruedas de prensa secundado por todo su gabinete y también por la vicepresidenta Beatriz Argimón, el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, y el prosecretario Rodrigo Ferrés.

Allí Lacalle Pou ratificó el rumbo del gobierno con menciones a varios ejes que él mismo y otros jerarcas ya habían destacado en otras oportunidades. "Hay temas vitales", sentenció este domingo el presidente de la República, antes de enumerar la transformación educativa, la reforma de la seguridad social y la apertura comercial como tres de los puntos fundamentales en los que el oficialismo buscará concretar avances.

Entre los tópicos también estuvo la obra pública y el anuncio de que esta semana habrá reuniones para "tomar acciones" sobre el tema precios. El presidente quiso a tal punto dejar atrás el referéndum que incluso se refirió al 2023, año donde ratificó que espera poder "aflojar los cinturones" a los uruguayos en materia impositiva.

A modo de reflexión del resultado electoral, Lacalle Pou dijo que el resultado era casi "un calco" del balotaje de 2019, que a su juicio "no hay dos Uruguay", sino un solo país con "dos posiciones políticas distintas" y que nadie se puede arrogar de por sí la representación de todo el pueblo. Sobre la coalición, el presidente dijo que ha "demostrado firmeza en la diversidad".

Del nerviosismo al festejo

El clima fue virando con el paso de las horas en la Torre Ejecutiva. El primer puñado de militantes que llegó a casa de gobierno a recibir a los ministros, que llegaron uno a uno para responder a la invitación que les hizo Lacalle Pou hace un par de semanas, se hizo sentir con algunos gritos y trompetazos, pero a medida que se conocieron los primeros números empezó a palparse la ansiedad en el silencio de quienes recibían, desde sus celulares, un resultado parejo.

“¿Cómo vamos?”, “estamos ahí” y “vamos a esperar”, se repetía entre el público que con expectativa y nerviosismo aguardaban las cifras de la Corte Electoral.

A once pisos de distancia, el gabinete seguía la transmisión televisiva –a cinco pantallas, cada una con uno de los canales nacionales– en la sala del Consejo de Ministros, mientras el presidente de la República entraba y salía del lugar junto a Delgado y Ferrés.

Cuando el escrutinio llegó a un 80%, y ya comenzaba a consolidarse la diferencia a favor de la ratificación de la ley, Lacalle Pou le habló a sus ministros con el mismo tono prudente con el que habló ante la prensa el miércoles pasado, cuando había dicho que una eventual victoria de la papeleta celeste no era "para festejar".

Leonardo Carreño

Los festejos en la Torre Ejecutiva.

Ante sus ministros y subsecretarios, Lacalle Pou transmitió que ya tenían "datos positivos" de que no solo se mantendría la LUC sino que la papeleta rosada no superaría a la celeste, pero añadió que en esta instancia no comparecían como "partidos ni como candidatos", por lo que debían actuar con mesura y aguardar un escrutinio más completo. El presidente contó entonces que pretendía dar una conferencia de prensa con los ministros a sus espaldas, y que no tenía pensado bajar a la calle donde esperaban los militantes.

En cuanto a la reflexión por el resultado, Lacalle se mantuvo en un discurso cauto que luego repitió unos pisos más abajo en conferencia de prensa, y pidió "seguir trabajando" y "seguir tranquilos" de aquí en más.

Cuando los ministros volvieron a quedar solos y con algunos sándwiches como aperitivo, llegó el desahogo. Con aplausos, felicitaciones y fotos, los secretarios de Estado comenzaron a celebrar la ratificación de la LUC y esa misma tónica comenzó a repetirse, también, a los pies de la casa de gobierno.

Leonardo Carreño

Cientos de militantes celebraron la ratificación de los 135 artículos.

A la salida de Torre Ejecutiva, las banderas flameaban y los bocinazos, ahora mucho más intensificados, se mezclaban con los cánticos y los gritos que repetían el “soy celeste, soy celeste” o el "presidente, presidente" una y otra vez. Decenas de papeletas del No y otras tantas del balotaje de 2019 con el rostro de Lacalle Pou y Argimón volaban por los aires a modo de celebración.