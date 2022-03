Expoactiva Nacional: Lacalle Pou defendió al agro, cosechó maíz, pidió no usar trencitos y se llevó regalos

En el acto inaugural de la Expoactiva Nacional en Soriano, cuya edición Nº 25 comenzó este martes y se extenderá hasta el sábado 19 de marzo, el presidente Luis Lacalle Pou resaltó el valor del agro como generador de mayor calidad de vida en el medio rural y para ello puso de ejemplo a un paisano de Ombúes de Lavalle, ciudad de Colonia, rodeada de emprendimientos agropecuarios.

El mandatario estuvo en el predio unas dos horas. Se sacó decenas de fotos con productores, bromeó con el presidente de la entidad rural anfitriona recordando un recurso liceal ilícito, manejó una cosechadora de maíz de un costo estimado en medio millón de dólares y se llevó varios regalos. Desde una taza a un cuchillo artesanal.

Analía Pereira

Taza e invitación a la Fiesta de la Agricultura.

En medio del campo, tras arribar en helicóptero poco antes de la hora 15, Lacalle Pou dio un discurso en el que remarcó, entre otras consideraciones, que el gobierno tiene un compromiso no solo con la producción agropecuaria, sino con la persona que está afincada en el medio rural.

A su llegada, la aeronave giró sobre el predio de exposiciones ubicado a 25 kilómetros de Mercedes, sobre el kilómetro 253 de la ruta 2.

“Todavía anda algún discurso panfletario”, afirmó Lacalle Pou. De inmediato, señaló que pese a esos discursos si el campo gana un dólar más el impacto de eso enseguida se nota especialmente en los pueblos de campaña.

“Recién me saludó un paisano de Ombúes de Lavalle. Lo vi en 2014, lo vi en 2017 y lo vi hace pocos días. Hay una diferencia. Cuando el campo anda, Ombúes de Lavalle florece como florecen tantos pagos del país”, enfatizó el presidente y enseguida surgió uno de varios aplausos que sus conceptos generaron en una oratoria que se extendió durante siete minutos, en una tarde muy calurosa y delante de decenas de empresarios del sector de los agronegocios.

Antes se habían expresado Jorge Andrés Rodríguez, presidente de la Asociación Rural de Soriano (ARS), organizadora de la tradicional muestra de tecnología para el agro en funcionamiento; Guillermo Besozzi, intendente de Soriano; y Fernando Mattos, ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP).

Juan Samuelle

Al mando de la cosechadora de maíz.

"Voy a volver de civil"

Al cierre de su discurso, Rodríguez, presidente de la gremial anfitriona, dijo que muchas de las cosas que se ven en el predio de exposiciones donde hay 350 firmas expositoras consideran un mensaje que a propósito desea trasladar la ARS.

Un ejemplo, mencionó, era una enorme sembradora que estaba detrás de las autoridades, de una marca argentina. Y enseguida añadió: “Sepa algo señor presidente (mirando a Lacalle Pou), representante de todos los uruguayos, la Asociación Rural de Soriano va a sembrar, siempre va a sembrar, con usted o sin usted”.

Minutos después, al cierre de su discurso, el presidente respondió: “El presidente (Rodríguez) me tiró un centro. ‘Vamos a seguir sembrando esté o no esté’… yo me tengo que ir, no les quepa la menor duda que yo el 1º de marzo de 2025 me voy, ahora… ¿saben lo peor?, voy a volver de civil. Y quiero ver si siguen sembrando y no me cabe la menor duda de que lo van a hacer”.

Los intercambios, de modo amistoso, comenzaron cuando Rodríguez iba a iniciar su exposición y Lacalle Pou le dijo que no valía utilizar “trencitos”, dado que el directivo de la gremial organizadora de la exposición tenía algunos apuntes.

Juan Samuelle

Cuchillo y tener con mango de guampa, uno de los regalos al presidente.

Manzanas de la UAM

El presidente estuvo dos horas. En un momento dijo que había concurrido a otras ediciones de la Expoactiva, pero “de colado”. Esta es la primera vez en la que fue invitado. Degustó manzanas que la Dirección General de la Granja trajo desde la Unidad Agroalimentaria Metropolitana; desde el stand del Museo Agrícola de Carmelo se acercaron para regalarle una taza e invitarlo a la Fiesta de la Agricultura que se hará el 1º y 2 de octubre; la entidad Ilusiones a Caballo, dedicada a la equinoterapia, le entregó una carta de bienvenida a Soriano y le agradeció su presencia; y la plataforma agropecuaria Goyaike integrada por Del Carmen, Garmet y Frigorífico Nirea San Jacinto le obsequió un juego de cuchillo y tener elaborados con mangos de guampa.

Antes de su discurso, la ARS le obsequió un cartel en madera en el que aparece un eslogan promovido por la gremial, “Con los pies en la tierra”, que le fue entregado por dos integrantes del equipo de colaboradores de la organización, seleccionados especialmente: el de mayor edad y la más joven de todos.

El único stand que Lacalle Pou visitó fue el del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), donde le presentaron el sistema de monitoreo satelital de aplicaciones. Luego, nuevamente a campo, presenció una demostración de esa tecnología. Se vio cómo una avión hacia una aplicación de un agroquímico y antes de llegar a una zona con colmenas la aplicación se detenía, reanudándose luego de atravesar ese lugar en la que trabajan las abejas.

Un rato antes el presidente había manifestado su satisfacción por emprendimientos conjuntos que se ejecutan entre el MGAP y el Ministerio de Ambiente, algo que también resaltó el presidente de la gremial de productores de Soriano.

Juan Samuelle El obsequio de la ARS.

Inauguración de la activa

Luego de los discursos, Lacalle Pou se subió a un tractor e hizo las veces de copiloto del operario que con su máquina tiraba de una sembradora que fue instalando semillas en un sector del área activa en la que distintas tecnologías son exhibidas a diario en la Expoactiva.

Tras un par de pasadas, cambió de equipo. Antes de subirse a una cosechadora de maíz un productor lo desafió a que la maneje. A la ida no lo hizo, pero para el tramo de vuelta por la chacra le pidió permiso al conductor y la condujo. Cuando venía desde lejos no se notaba que el equipo había cambiado de operario; señal de que cumplió con la labor de buena manera.

Al llegar al final de área a cosechar el presidente de la Rural de Soriano aportó la última broma del encuentro: dijo que luego de 2025, cuando concluya su mandato, Lacalle Pou tiene trabajo asegurado.

Con ambas labores agrícolas, como es tradicional, en el marco de la Expoactiva se realizó simbólicamente la primera trilla de cultivo de verano y la primera siembra de cultivos de invierno, esta vez con el presidente de la República como protagonista, algo que no ha sido habitual en los últimos lustros.

Juan Samuelle

En el tractor con la sembradora argentina.