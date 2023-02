Extienden por 30 días el permiso para que los vacunos coman al costado de rutas y caminos

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) extendió por 30 días –a partir de este lunes 27 de febrero– el permiso para que productores ganaderos afectados por la sequía puedan llevar a sus animales a que coman al costado de las rutas y caminos, donde suele haber pasturas aprovechables.

Martín Uría, presidente de la Federación Rural (FR), explicó a El Observador que “por más que parezca una noticia sencilla, es una decisión siempre muy esperada y realmente muy importantes en momentos como el actual”.

Con base en una sequía que persiste pese a las lluvias que hubo recientemente, rige en todo el territorio nacional la declaración de emergencia agropecuaria, lo que habilitó asistencias a productores de ocho rubros: ganadería, agricultura, lechería, forestación, apicultura, avicultura, fruticultura, horticultura.

Uría añadió que “este permiso es importantísimo, estuve recientemente recorriendo Cerro Largo y en muchos caminos vi a productores con sus ganados al costado de los caminos, para que coman allí”.

En ese manejo se toman todos los recaudos, los animales nunca están solos, son vigilados para su seguridad y la de quienes transitan por esos caminos y en muchos casos si es necesario se recurre no solo al trabajo de personal de campo con sus caballos y/o vehículos, también se utiliza alambrado eléctrico.

El dato

Todas las medidas que puedan tomarse para que la actividad ganadera sostenga su dinámica son consideradas relevantes, no solo para los directamente involucrados, también para las cuentas nacionales. La agroindustria ganadera es uno de los grandes motores de la economía nacional y de los sectores que más empleo genera. En 2022 ingresaron al país US$ 13.356 millones por exportaciones de bienes, con una participación puntual de la carne vacuna que alcanzó a US$ 2.557 millones, es decir casi el 20%.

Pastoreo al costado de rutas y caminos.

Según se informó a El Observador, la Dirección General de Servicios Ganaderos (DGSG) del MGAP autorizó a la División Sanidad Animal, a través de sus oficinas zonales y locales competentes, a extender autorizaciones a pastoreo de animales en la vía pública, a solicitud de los productores ganaderos cuyos establecimientos se encuentren afectados por la situación climática adversa, en las siguientes zonas:

Todas las seccionales policiales de los departamentos de Canelones, Cerro Largo, Colonia, Flores, Florida, Maldonado, Río Negro, Rocha, San José, Salto, Soriano y Tacuarembó.

Seccionales policiales de la 2ª a la 12ª del departamento de Artigas.

Seccionales policiales de la 2ª a la 15ª del departamento de Durazno.

Seccionales policiales de la 1ª a la 14ª del departamento de Lavalleja.

Seccionales policiales de la 3ª a la 10ª del departamento de Paysandú.

Seccionales policiales de la 2ª a la 8ª del departamento de Rivera.

Seccionales policiales de la 2ª a la 10ª del departamento de Treinta y Tres.

“Es una herramienta fundamental, se está utilizando mucho, los productores llaman para preguntar si está vigente el permiso”, agregó Uría.