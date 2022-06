FA convocará a García al Parlamento tras no autorizar ingreso de avión iraní

La bancada de legisladores del Frente Amplio convocará al ministro de Defensa Nacional, Javier García, al Parlamento para que dé explicaciones sobre el plan de vuelo que tenía el avión venezolano-iraní que intentó aterrizar en Montevideo y finalmente fue retenido en Buenos Aires.

La invitación fue presentada este martes por los tres integrantes de la Comisión de Defensa opositores (Mario Bergara, Sandra Lazo y Alejandro "Pacha" Sánchez) al nacionalista Carlos Camy para que haga llegar la citación a García, con la intención de que este informe sobre lo sucedido.

"Me parece que el Parlamento no puede ser esquivado frente a una información tan relevante. No podemos enterarnos (del vuelo) por la prensa; queremos saber cuáles fueron los pasos. Estamos en alerta frente a algo que nos preocupa y queremos ser parte, por lo menos, de esa información", explicó a El Observador la senadora frenteamplista Sandra Lazo.

"El plan de vuelo es algo que se presenta con anterioridad. Nadie define esas cosas tan rápidamente. Nos parece que es serio el tema y queremos saber qué ocurrió", insistió.

El ministro anunció el domingo que fue él quien desautorizó el aterrizaje de la aeronave el pasado miércoles en el Aeropuerto de Carrasco. "Tuvimos una información que nos brindó el ministro del Interior, Luis Alberto Heber. A partir de esa información que se dio sobre el momento, se decidió no autorizar el ingreso al espacio aéreo de este avión", dijo.

García aclaró que no consultó al presidente Luis Lacalle Pou por este caso, sino que prefirió "asumir la responsabilidad" por su cuenta: "Yo, como ministro de Defensa, (...) ordené en virtud de esa información y los tiempos perentorios de toda la información que no se podía chequear que retornara, si no había una razón humanitaria, y que no se autorizara el ingreso al espacio aéreo uruguayo".

Desde el Frente Amplio prefirieron no hacer un juicio sobre la actuación del secretario de Estado hasta escuchar sus explicaciones en la Comisión de Defensa. Sin embargo, entienden que la responsabilidad corre por su cuenta.

"Él asumió esa responsabilidad. Aquí hay otros temas que tienen que ver con el Ministerio de Relaciones Exteriores, Inteligencia, pero, en principio, el ministro, como viejo legislador, debería haber levantado el tubo y llamado a los integrantes de la comisión -en este caso de la oposición-, como miembros del contralor parlamentario, para informar de un tema tan relevante por lo que, aparentemente, están mostrando los medios a nivel internacional", señaló Lazo.