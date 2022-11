Facundo Pellistri, el niño que trajo caja de sexta, se deslumbró con la arquitectura y asombró a Alonso

Era un día cualquiera de hace 10 años atrás. William era un muchacho que estaba viendo un partido de AUFI de Peñarol ante Danubio y había un niño a quien nadie podía parar.

Entonces fue hasta su casa, tomó una bandera del club y volvió a la cancha.

“Señor, disculpe la molestia. Le puedo pedir un autógrafo a su hijo”, le dijo William a Marcelo Pellistri, el papá de Facundo.

El primer autógrafo que firmó Facundo Pellistri cuando aún era un niño

Tanto respeto en el pedido se debía a que el futbolista era apenas un niño. Su papá accedió y así fue que con 12 años y en el capó de un auto, el actual jugador de Manchester United estampó su primera rúbrica hacia un fanático.

Pero la historia no terminó allí. Pasaron los años y se forjó un vínculo entre ambos. Tanto fue así, que cuando se dio el debut de Pellistri en la Primera división de Peñarol en un amistoso en Miami, el 30 de junio de 2019, se tatuó la fecha en su brazo izquierdo.

El hincha que años atrás le había pedido su primer autógrafo a Facundo Pellistri, se tatuó el día de su debut

Fue en el 3-3 contra Independiente Medellín y el técnico Diego López le dio ingreso por Fabián Estoyanoff para que jugara los últimos 15 minutos. Tenía 17 años, los mismos que Ruben Paz y Venancio Ramos cuando debutaron en los aurinegros.

Su vida en ciertos aspectos ha sido diferente a la del común denominador de los futbolistas. Viene de un contexto social en el que no se forman la mayoría de los jugadores.

Facundo Pellistri cuando era niño con la pelota y Antonio Pacheco en Los Aromos

Su padre es contador y su mamá, Lucía Rebollo, es pediatra. Ambos lo siguieron a todos lados, a todas las canchas, y también en algunos países en los que jugó con los aurinegros. No se perdieron detalle de su carrera.

El estudio para él y su familia, era prioridad. Todo bien con el fútbol, pero las notas tenían que ser buenas. Una cosa iba de la mano con la otra.

Facundo Pellistri, en primer plano, compitiendo con su colegio en ADIC

Estudió en el Ivy Thomas y luego pasó al Pocitos Day School. Habla inglés fluido, ya que tiene el First Certificate aprobado. Eso lo ayudó muchísimo en su carrera, sobre todo, cuando vivió solo un tiempo en Inglaterra.

Pensó estudiar Medicina y luego le interesó más la carrera de Arquitectura. Ahora se encuentra en un impasse entre lo que es el fútbol inglés y la citación a lo que será su primer Mundial con la selección uruguaya.

El fútbol, su pasión

En su infancia, Facundo era hincha de Peñarol y de los partidos de la escuela pasó un día al baby fútbol.

Facundo Pellistri cuando jugaba en AUFI River Plate

El club La Picada fue el primero que lo cobijó durante algunas temporadas, para luego pasar a jugar en AUFI en River Plate. Fue campeón con su categoría y la copa que ganaron, era más grande que él.

Peñarol se interesó en él y entre él y sus padres, no lo pensaron dos veces, por lo que pasó a vestir los colores que amó siempre, también en AUFI. El coordinador de captación era Néstor Goncálves.

Agustín Álvarez a la izquierda, junto a Facundo Pellistri, en el medio, en AUFI de River Plate

Fue un campeón del segundo quinquenio de Peñarol quien lo dirigía en Ivy Thomas, quien le vio enormes condiciones pese a su edad: Gustavo Rehermann.

Un día invitó a Carlos “Pato” Aguilera –con quien compartió aquel plantel aurinegro– y le dijo que fuera a ver a ese chiquilín de apenas nueve años. El Pato no pudo hacerlo, pero un tiempo después, llevó a su hijo a jugar en AUFI, y sin querer vio a Facundo. Quedó maravillado.

Foto: Leonardo Carreño

Carlos Aguilera dio su opinión de Facundo Pellistri

“Lo vi por primera vez en Las Acacias en un clásico con 10 u 11 años, con las piernitas chuequitas, se la dio al Canario (Álvarez Martínez), gol del Canario. A esa edad ya tenía técnica en velocidad. Además, era guapo. ¿Sabés las patadas que le daban? Un fuera de serie. Por algo lo compró Manchester United”, cuenta Aguilera a Referí.

Y agrega enseguida: “Facundo va a ser uno de los mejores jugadores del mundo. No tengo dudas. Tiene unas condiciones enormes”.

Agustín Álvarez junto a Facundo Pellistri en AUFI de Peñarol

Aguilera iba a ver jugar a su hijo y se quedaba a verlo a él, con el Canario y Valentín Rodríguez. “Tres pibes divinos”, dice.

Con Agustín Álvarez Martínez se conocen de casi toda la vida y forjaron una gran amistad. Comenzaron a jugar juntos desde muy niños en AUFI de River Plate, y luego lo hicieron en AUFI de Peñarol, para hacer toda la escalera de divisiones menores del club, hasta llegar a Primera. Juntos jugaron en la selección uruguaya de AUFI siendo aún niños.

Valentín Rodríguez y Agustín Álvarez junto a Facundo Pellistri en la selección de AUFI

Tanta fue la conexión entre ambos, que cuando Facundo fue a pasar a AUFI de Peñarol, pidió como condición que llevaran al Canario. Pero la decisión ya estaba tomada de antes, y los querían a los dos.

“Lo veía jugar y me divertía y a mí me gusta que los pibes se diviertan. Quise hablar con los padres de los tres, y con el primero que hablé fue con el de Facu. Tenían 12 o 13 años, y le dije que me gustaría seguirlo cuando tuviera la edad de hacerlo y cuando pude participar, lo hice y para mí fue una alegría enorme. Lo pude aconsejar, ser intermediario, pero no le conté nada, porque a los pibes tenés que dejarlos jugar”, recuerda.

Facundo Pellistri con su compañero y amigo Agustín "Canario" Álvarez, cuando eran juveniles de Peñarol

Aguilera no es su representante, sino su intermediario, y admite que logró una amistad para toda la vida.

Con Facundo y su padre Marcelo comenzaron a ir a ver a Atenas en básquetbol y se hizo hincha de los alas negras.

Su papá contó a Referí que cuando decidieron si jugaría al fútbol en serio, tuvo una charla con él.

Agustín Álvarez junto a Facundo Pellistri en el primer viaje a Alegrete, Brasil, en 2012

“Le dije que si quería jugar al fútbol, lo tenía que tomar en serio, que no podía faltar a las prácticas. Tratamos de inculcarle que debe ser ejemplo para un montón de chiquilines. La frase ‘soy el mejor e igual juego, no corre’, le comenté y por suerte para él, la tomó al pie de la letra”, dice.

Su abuela era la primera fanática y juntaba todos los recortes de los diarios que hablaban de él.

Cuando su papá no lo podía llevar en el auto, Facundo se tomaba el ómnibus de Peñarol hasta el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Solymar.

Diego Battiste

Martín García habló de lo que fue Pellistri en las juveniles de Peñarol

Martín “Tato” García fue quien primero lo dirigió en las divisiones formativas de Peñarol.

Consultado por Referí, indicó que lo conoce “desde muy chiquito. Su mamá es hermana de Felipe Rebollo, compañero de nuestra generación con Tony (Pacheco), Gonzalo (De los Santos) y Popi Flores, y hoy trabaja en el CAR de Peñarol.

García lo tuvo con 10 años en la captación aurinegra, luego en Séptima y en Quinta.

@loloestoyanoff

Fabián Estoyanoff rapó al juvenil Facundo Pellistri en su debut en Peñarol

“Siempre fue un chico muy preparado, muy estudioso, es parte de lo que es su familia a la que quiero mucho, de muy buenas personas. Es un pibe muy sencillo, era buen compañero en el club, muy querible, y con caja de sexta, como decimos nosotros, porque esa explosión la tuvo desde muy chiquito”, explica.

Con solo 16 años hizo la pretemporada con la Primera división de Peñarol en Colonia en 2018.

“Con Facu, nos dimos cuenta que los chicos que estudian y están preparados, cognitivamente, dan un plus. Desde un circuito de pase simple a algo más complejo, o la toma de decisiones en la cancha, Facundo lo entendía al toque. Lo que podía destacar de Facundo era su inteligencia, pero, además, era muy profesional, empezando por su alimentación. Siempre tuvo las cosas muy claras. Se le veían condiciones de que podía llegar lejos”, cuenta García.

Facundo Pellistri con su padrino, Sebastián Teysera, el líder de La Vela Puerca, y su padre Marcelo

Tiene un padrino muy famoso, ya que se trata nada menos que Sebastián Teysera, El Enano de La Vela Puerca, uno de los ídolos más grandes del rock nacional, vocalista principal y compositor.

Hincha de Peñarol, sigue a Facu cada vez que juega porque es muy pegado a su ahijado.

Facundo Pellistri con la selección uruguaya sub 16

Por 11 días no nació en 2002 y eso lo privó para jugar en la selección uruguaya sub 15. Pero el técnico Alejandro Garay formó una sub 16 y allí comenzó su romance con la celeste.

Con el paso del tiempo, se volvió a vestir de celeste, pero ya en la mayor, cuando Diego Alonso no solo lo citó, sino que le dio la titularidad en lo que fue el debut de ambos contra Paraguay en Asunción por las Eliminatorias para este Mundial de Qatar 2022.

Marcelo Hernández / AFP / Pool

Facundo celebrando uno de sus goles en la Primera de Peñarol

“Es un jugador ideal para tener la apertura de la cancha porque es sumamente veloz y técnicamente también es muy bueno. A eso le suma la lectura del juego, la inteligencia de cómo interpreta el fútbol en un partido. Tiene muchísimo para crecer y con este sistema de Diego (Alonso) le puede dar mucho a Uruguay”, explicó Martín García.

El Pato Aguilera piensa algo similar: “Alonso está aggiornado y sabe que puede dar mucho más de lo que dio. Verlo llegar a donde llegó, me da un gran orgullo. A Facu no tenés que hablarle mucho, juega para divertirse. ¿No te hace acordar a Venancio Ramos, a los jugadores de antes? Se divierte y eso no lo tiene que perder nunca”.

EFE

Pellistri en su mejor partido con la celeste: ante Venezuela por las Eliminatorias

Peñarol le puso una cláusula de rescisión de US$ 10 millones. Nunca lo había hecho. Pero Manchester United estuvo dispuesto a pagarlos para comprar su ficha.

Con apenas 20 años, está despuntando en esto del fútbol realmente profesional, y su madurez lo va llevando por buen camino. Es el jugador más joven de la selección uruguaya, solo tiene siete partidos y va por su primer Mundial. Quiere rubricarlo a su manera: para quedar en el recuerdo.