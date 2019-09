Facultad de Ciencias inició sumario al docente acusado de acoso sexual

El Consejo de la Facultad de Ciencias inició este miércoles un sumario al grado 5 de matemáticas Martín Sambarino luego de que él lo solicitara por medio de una carta que entregó el martes pasado al centro educativo.

Según la resolución que la Facultad de Ciencias divulgó y de la que informó Búsqueda este jueves, se decidió -junto a la Comisión de Prevención de Acoso, Abuso y Discriminación (CPAAD)- suspender al profesor del conjunto de las actividades académicas con el fin de "dar garantías a los involucrados". El sumario, del que ya fueron notificados el denunciante y la denunciada estará a cargo de la Dirección Jurídica de la Udelar.

El inicio de la investigación administrativa surge a raíz de las denuncias de la doctora en matemáticas Adriana Da Luz a las autoridades de la Udelar sobre "varias situaciones que constituyen acoso sexual", según un artículo publicado por Búsqueda.

Da Luz aseguró que Sambarino "usó su poder como tutor y académico" para situarla en “situaciones claramente no profesionales" en las que la "hizo sentir sumamente incómoda". Asimismo, la denunciante señaló que el docente tomó represalias académicas que dificultaron la finalización de su tesis. La nota de Búsqueda daba cuenta de testimonios similares de otras exestudiantes de Sambarino.

En la carta de Sambarino, publicada por Montevideo Portal, el matemático aseguró que se produjeron "vulneraciones importantes" de sus derechos esenciales. "No voy a contribuir a que un tema tan sensible se termine dirimiendo en cualquier entorno que no sea, una vez más, el que garantice a todas las partes que se llegue a la verdad de los hechos", agregó Sambarino.

“Lamentablemente, en mi caso, nada de esto ha sucedido, ya que la denunciante de manera libre, espontánea y deliberada, ha optado por incumplir el protocolo garantista establecido por la propia UdelaR al cual por otro lado apela para reclamar derechos”, dice Sambarino en la carta.

El docente agregó que Da luz presentó “su relato en un medio de comunicación […] con nombre y apellido y con la clara intención de mancillar" su "honorabilidad, viciando la neutralidad e imparcialidad del proceso”.