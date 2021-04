Facundo Llambías, el prodigio uruguayo en el mundo del motociclismo

Con cuatro años corrió su primera carrera. Dejó el motocross tras una caída donde sufrió pérdida de conocimiento. Llegó a sentir la adrenalina de pilotear una moto a 260 kilómetros por hora. Tiene apenas 16 años y ya arrancó su segunda temporada en el Campeonato Español de Superbike. Su nombre: Facundo Llambías. Su futuro: enorme.

De Paysandú a Azuqueca de Henares en las afueras de Madrid, la vida de Llambías transcurre a ritmo de vértigo.

El pasado fin de semana disputó la primera etapa del torneo español.

“A principios de 2020 yo corría en Brasil y vine a una carrera del Campeonato Español y me vieron del equipo Kawasaki Palmeto PL Racing invitándome a sumar al equipo. Yo me contacté con la Escuela 111 donde forman a pilotos y acá estoy”, dice Llambías en diálogo con Referí.

"Miedo a la velocidad no le tengo"

Se fue solo, sin sus padres, y vive con el entrenador Sergio Mora con el que los entrenamientos son durísimos.

“Hacemos mucha bicicleta para trabajar la resistencia. Esta semana llegué a hacer 70 kilómetros con muca subida. También hago mucha moto y gimnasio porque este deporte requiere mucha fuerza física”, explica.

El año pasado disputó sus primeras carreras en el Campeonato Español de Superbike que es un torneo de referencia que utilizan los pilotos del Mundial de Superbike (WorldSBK) para mantenerse bien entrenados.

Para seguirlo

Las carreras se televisan en el canal de youtube de la Real Federación de Motociclismo Español (RFME).

El objetivo de Llambías es, de acá a dos años, llegar a la élite mundial del Superbike, algo para lo cual se necesita una inversión económica muy fuerte.

Uno entre 42 pilotos de elite europeos

El fin de semana pasado, con más de 40 pilotos en pista, disputó la primera etapa de la temporada. En la primera carrera largó 11º, trepó al sexto puesto pero se cayó en una curva y quedó rezagado (32º). En la segunda largó 12º y terminó octavo.

Sin embargo, el botija es tan autoexigente que no quedó conforme: “Quería hacer podio y tenía el ritmo como para hacerlo”. La revancha ya tiene fecha: 15 de mayo en su circuito preferido, Navarra.

Las caídas son parte de este deporte. Y se entrenan para que no dejen secuelas físicas: “Generalmente se dan en las curvas y siempre se deben a un error propio o a que te toque un rival. La mía fue porque me apuré. Siempre hay que cubrirse con la mano y no ponerla en el suelo, claro, si te da el tiempo”.

Pero de caídas está hecho este deporte. Llambías lo conoció a los cuatro años a través de una moto que había comprado su padre, Julio.

“Empecé corriendo en motos de 50 y 65 centímetros cúbicos. Y al poco tiempo empecé a viajar a competir afuera y a hacer muchos amigos. Fui a Cancún, Guatemala, Chile, Perú, Argentina y Brasil”, cuenta Llambías.

Facundo Llambìas, 16 años, de Paysandù al mundo

A los 13 años tomó una decisión radical en su carrera: dejó el motocross abandonando la tierra para pasar a correr al asfalto.

“El motocross es muy peligroso por las caídas. A los seis años me quebré un hombro. Tengo los dos codos fracturados. Pero el día que dije ‘no va más’ fue en un Latinoamericano de 85 cc. En una quinta a fondo, tuve una caída muy fuerte en la que sufrí pérdida de conocimiento. Nadie podía creer cómo había quedado esa moto, con el chasis doblado. Al otro día volví a correr, me acuerdo que tenía todos los brazos hinchados. Hasta que un rival me tocó y no me dio la fuerza para aguantarme y me caí”, recuerda como si se tratara de un juego para niños.

El alemán Ken Roczen es uno de sus ídolos deportivos con los que recuerda su etapa de motocross.

“Hace dos años tuvo una caída muy fuerte, los médicos le recomendaron no correr más pero volvió y fue campeón. Un fenómeno”.

Su otro gran ídolo es el español Marc Márquez, piloto campeón de MotoGP.

España es una cuna de talentos en el motociclismo. Y ahí anda entreverado este adolescente uruguayo.

"Las caídas se producen por errores"

Llegó el año pasado, atravesó la pandemia al otro lado del Atlántico, lejos de sus pagos.

“El año pasado lo tomé más como entrenamiento. Llegué a correr en el torneo pero no pude hacer podios. Este año, el objetivo es salir campeón”, expresa. Y se tiene confianza.

El torneo se compone de seis etapas y de un total de 12 carreras.

En acción con su Kawasaki Ninja 400

Con 16 años, corre a 190 k/h y una vez, en Barcelona, llegó a sobrepasar la barrera de los 200 k/h. Es la velocidad a la que se llega en 400 cc. Pero a Llambías le gustan los 600 cc. “Es más rápida, me gusta más. Un año, en Argentina, metí 260 k/h en la recta final. Pero para eso hay que aprender bien en los 400 cc que es tremenda escuela”.

¿Qué se siente a semejante velocidad? “Miedo no le tengo a la velocidad”, dice el chiquilín.

16 AÑOS Y SEMEJANTE CURRÍCULUM

Primeros pasos

Campeón nacional y uruguayo en las categorías de motocross y velocidad en tierra en las clases 50 cc 65 cc y 85 cc

2009

Campeón Provincial Argentino de motocross, con cinco años

2010-2011

Vicecampeón del Campeonato Latinoamericano de minicross en categoría KTM clase 50 cc en Cancún

2014-2017

Tricampeón del Campeonato Uruguayo de velocidad en tierra en dos categorías: 50 cc (2014) y 65 cc (2017)

2018 (pasa a velocidad en pista)

10º puesto en el Yamaha R3 Cup de Superbike Argentina en Termas de Río Hondo

Segundo en el Centro Argentino de Superbikes en Río Cuarto en la clase GP 300 con una Kawasaki Ninja 300 cc

Ganador de la ronda Nacional Argentina con Yamaha R3 en La Rioja

Ganador de la ronda de la Superbike Brasil en Curitiba

Campeón uruguayo

Ganador en la categoría R3 en La Rioja

2019

Seleccionado para participar en la Copa Red Bull Rookies. Se clasificó para el segundo día del evento y tuvo la mejor vuelta, pero una caída no le permitió clasificarse para el Campeonato

Compitió en Superbike Brasil-Copa Yamaha R3, Superbike Argentino (CAV)-MAR 2 / MAR S.SPORT 600, Campeonato Uruguayo (CMV) - Ninja 300 y el Superbike Gaúcho-R3 PRO

2020-2021

Recala en el Campeonato Español de Superbike

Número característico: #94

Equipo actual: Kawasaki Palmeto PL Racing (España)

Motocicleta: Kawasaki Ninja 400

Categoría actual: Superbike Junior (ESBK)