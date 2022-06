Federico Pereira: la dedicatoria a la abuela, el aguante de la novia y el mensaje de Papelito

El fútbol tiene subidas y bajadas. Sin pagar peaje, un jugador puede pasar del cielo al infierno en cuestión de días. Y Federico Pereira, lateral o zaguero de Liverpool lo tiene claro. Por eso se acuesta todos los días con la misma idea: disfrutar del presente.

Y el presente lo tiene campeón del Torneo Apertura con los negriazules que el domingo vencieron 1-0 a Fénix en Belvedere para quedarse con el primer certamen del Campeonato Uruguayo 2022.

Diego Battiste

Soldado de primera fila en los festejos, con otros talentos de la cantera

En los primeros días de marzo de 2021, Pereira fue reservado por Óscar Tabárez para la doble fecha de las Eliminatorias a disputarse en aquel entonces contra Argentina y Bolivia.

A causa de la pandemia de coronavirus, los partidos no se jugaron y dos meses después, cuando estaba por salir la lista de la Copa América, se rompió los ligamentos cruzados de la rodilla.

El defensor recuerda la fecha nítidamente: 25 de mayo de 2021, Parque Saroldi, una tarde en la que Liverpool le ganaba 2-0 a River Plate para terminar perdiendo 3-2.

El 12 de junio se operó y ahí empezó un largo proceso de recuperación que recién lo devolvió a las canchas el 9 de marzo contra el propio River, en el Centenario, por la Copa Sudamericana.

Diego Battiste

Por acumulación de amarillas se pierde el arranque del Intermedio

"Fue una experiencia que me sirvió para crecer bastante en lo mental y no preocuparme de lo que va a venir sino de vivir el momento", reflexiona Pereira en diálogo con Referí.

Pereira dice que su novia fue el pilar fundamental con el que sobrellevó todo ese tiempo afuera de las canchas.

"Nos fuimos a vivir solos, criamos una perrita juntos y en todo momento me apoyó. También mis padres y sus padres, pero el apoyo fundamental, el del día a día, me lo dio ella", declara.

Otros que lo ayudaron mucho en el día a día en Liverpool, en las sesiones de fisioterapia con Marcelo Villar, fueron sus excompañeros Sebastián "Papelito" Fernández y Mauricio Loffreda.

Una distensión en el cuádriceps y el covid fueron postergando su recuperación.

Hasta que Jorge Bava le fue dando minutos en cuentagotas. También volvió a jugar en Tercera con Osvaldo Canobbio de entrenador.

Todo iba lentamente cuando el 16 de abril entró para jugar el segundo tiempo contra Montevideo City Torque. "Gastón (Martirena) vio amarilla y después cometió una falta que le pudo costar la segunda amarilla, entonces en el entretiempo tuve que entrar". Liverpool ganó 2 a 0 y Pereira hizo los dos goles. Como el 21 de enero de 2021, cuando le hizo dos a Deportivo Maldonado en el Campus.

"Ese partido fue un gran envión anímico", recuerda.

El defensor siente que aún le falta ritmo para volver a ser el jugador de antes de lesionarse, sobre todo a la hora de jugar de lateral.

El domingo amaneció con malestar. "Creo que el cambio de aire del hotel me afectó", dice sobre la previa al partido con Fénix.

"Después del partido agarré frío en los festejos y levanté fiebre. El lunes estuve peor", admite.

Camilo dos Santos

Potencia para pasar al ataque

Fue en los festejos cuando escuchó los gritos de su abuela Marianela, la Cocó. "Es muy lindo que haya podido vivir este momento y en la cancha. Sabía que iba a ir pero no la había visto, pero me di cuenta cuando la escuché gritar pegada al alambrado".

Belvedere estuvo como nunca. El estadio negriazul estaba a reventar en dos colores. La arenga del capitán Hernán Figueredo lo hizo entrar emocionado, al borde de las lágrimas. El Tofi les pidió para jugar para sus familias, para los que siempre están.

Diego Battiste El saludo a la abuela

"A nivel grupal superamos todos los contratiempos que tuvimos, cuando no estábamos bien y los resultados no se nos daban, cuando decían que Jorge (Bava) no seguía, eso es lo que queda, el haber salido adelante", dice.

Después de la consagración el teléfono explotó: el mensaje de Papelito Fernández volvió a estar. También el de Loffreda, Franco Romero y Mathías Acuña, amigos y excompañeros. Liverpool campeón. Y Pereira lo disfruta el doble.