“Feliz de volver a casa”: Diego Aguirre asumió en Inter con contrato hasta diciembre de 2022

El uruguayo Diego Aguirre fue presentado este lunes como nuevo entrenador de Internacional de Porto Alegre, el club brasileño al que regresa, tal como adelantó Referí, luego de haberlo defendido como futbolista y también como director técnico en un anterior ciclo.

“La Fiera” tuvo su presentación este lunes en el Beira Río, el escenario del equipo colorado. Junto al DT estará su ayudante técnico Juan Verzeri y el preparador físico Fernando Piñatares, además, del brasileño Paulo Paixão, coordinador de la preparación física, quien también regresa al club.

Luego de tomar parte de la última campaña electoral de Peñarol impulsando la candidatura de Juan Pedro Damiani y expresando su ilusión de volver al club si el expresidente ganaba las elecciones, lo que no ocurrió, el DT vuelve al fútbol brasileño.

El contrato de Aguirre con Inter es hasta diciembre de 2022, una fecha que puede ser clave para el fútbol uruguayo, luego de que se dispute el Mundial de Catar 2022, que se jugará entre noviembre y diciembre de ese año, y en el que terminaría el actual ciclo de la selección.

El entrenador ya ha manifestado su deseo de dirigir a la celeste. "En este momento no considero la posibilidad de ir a la selección, el ‘Maestro' Tabárez está haciendo un gran trabajo y creo que va a estar hasta el Mundial 2022", dijo en una entrevista con ESPN Brasil en mayo de 2020. "Tal vez en el futuro, es una cosa que como todo entrenador me gustaría, pero ahora no es el momento y mi cabeza no está pensando en esa posibilidad. En el futuro me gustaría que se me dé", agregó hace un año.

Inter, su casa

“Estoy muy feliz de volver a casa”, dijo el DT en su regreso, luego de que en 2015 estuviera al frente del equipo y fuera campeón del título gaúcho y semifinalista de la Copa Libertadores.

Diego Aguirre junto a su equipo: Juan Verzeri, Fernando Piñatares y Paulo Paixão

“Siento una emoción muy grande de tener esa nueva oportunidad. Recuerdo que tuve la suerte, cuando era joven, de que Internacional me abriera las puertas del fútbol brasileño”, dijo en referencia a su pasaje como jugador.

Aguirre jugó en Inter entre 1989 y 1990, tras su pasaje por Olympiakos de Grecia, donde dio positivo en un control de dopaje, y luego de su etapa en Peñarol que tuvo la consagración con la Copa Libertadores de 1987 y su recordado gol en la final ante América de Cali.

“En 2015 una vez más me abrió las puertas como entrenador. Ahora estoy en casa. Quedan cosas importantes para hacer aquí”, señaló.

“Siento que este es el momento para que Inter recupere un poco de su identidad, como este club fue históricamente”, dijo el DT que sustituye al español Miguel Ángel Ramírez, ex Independiente del Valle, quien fue destituido de los colorados el pasado 11 de junio tras la derrota en casa 3-1 ante Vitória, de la Serie B brasileña, que significó la eliminación en la tercera ronda de la Copa de Brasil.

Diego Aguirre fue presentando como nuevo entrenador de Inter de Porto Alegre

Además, Inter estuvo a punto de volver a ser campeón del Brasileirao en la pasada edición luego de varios años, pero el ansiado título se le escapó en las etapas finales.

El trabajo del español venía siendo objeto de duras críticas por una seguidilla de malos resultados en las últimas semanas, entre ellos la derrota en la final del Campeonato Gaúcho contra Gremio, el eterno rival, a finales de mayo y la paliza 5-1 propinada por Fortaleza en la segunda fecha del Brasileirao.

Aunque bajo su mando el Inter clasificó como líder de su grupo a octavos de final de la Copa Libertadores, donde chocará con Olimpia de Paraguay, ya con Aguirre como entrenador, quien volverá al principal torneo de clubes de Conmebol.

Actualmente el equipo gaúcho se ubica en el puesto 14 de 20 en el Brasileirao.

El uruguayo también contó cómo quiere que sea su nuevo Inter. “Un equipo de lucha, de garra, de entrega total y, obviamente, tenemos que hacer un buen fútbol. Pero lo que no se negocia es la actitud y la determinación total que el equipo tendrá que presentar desde el primer entrenamiento juntos”, comentó.

El nuevo cuerpo técnico tendrá su primer entrenamiento este martes y el debut está fijado para el jueves a la hora 19:00 ante Chapecoense de visitante en Chapecó, donde comenzará el nuevo ciclo de la Fiera.