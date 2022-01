Feministas salieron a las calles a reclamar “contra la cultura de la violación” y piden a Lacalle que se retracte

“Esto es increíble, no puede pasar”, escribía un grupo de amigas el lunes por la mañana cuando la denuncia de una mujer de 30 años por violación tomaba estado público. Mientras en los medios de comunicación aumentaban los minutos y los caracteres que se le dedicaban al caso, para la hora 18 de ese mismo día, la capacidad de un segundo grupo en WhatsApp había llegado al límite.

Ya eran 256 mujeres que sintieron la necesidad de autoconvocarse. La necesidad de “hacer algo” por lo ocurrido el domingo a la madrugada en Jackson y Chaná, hecho que fue informado a través de un llamado al 0800 4141, la línea de asistencia para mujeres que quieren denunciar casos de violencia doméstica.

Cuatro días después, miles de mujeres y algunas decenas de hombres desbordaron la avenida 18 de Julio en Montevideo, donde a la tarde predominaban los colores violeta y negro, en rechazo a la “cultura de la violación”.

Se marchó “en apoyo a esa chica, y a otras que no están. Que pasaron cosas horribles. Por todas, y lo que no nos hemos enterado. Por ese derecho que piensa que tiene el hombre sobre las mujeres”, dijo Soledad Capurro, una de las participantes, en compañía de su amiga Carolina Bortoli y sus hijos. Al pie del monumento a José Gervasio Artigas expresó a El Observador que “tanto como se cuida la propiedad privada, que se cuide a las mujeres”. “Hoy estamos por todas. (El machismo) está muy intrínseco en la sociedad. Las generaciones anteriores lo tapan. Ahora es distinto pero esto viene desde los ancestros, que lo ponían debajo de la alfombra. Es momento alzar nuestra voz”, agregó.

Una de las voceras de la movilización, Soledad Yerle, dijo a El Observador la tarde de este viernes en la plaza Independencia de Montevideo, que se habían creado 18 grupos de WhatsApp para la organización de lo que sería una importante convocatoria en todo el país. A las 18 horas en punto, al grito de “Alerta”, el murmullo se silenció, y la multitud enfiló hacia la plaza Cagancha, donde se leyó luego la proclama.

Fue a cuatro voces y a capela, minutos después de que los manifestantes tomasen asiento en plena avenida. “Hoy nos volvemos manifestar contra la cultura de la violación, arraigada y naturalizada”, expresó parte del texto, cuyo contenido apuntó contra el Estado, los medios de comunicación y el presidente de la República.

“Cuando el presidente Luis Lacalle Pou dice que ‘las violaciones no son propias del ser humano ni del género masculino’ no hace más que negar la realidad y esconder un problema gravísimo que tenemos como sociedad. ¡Entérese, señor presidente, que los violadores son seres humanos y principalmente varones, hijos sanos del patriarcado! ¡Edúquese, varón”. En esa línea, las mujeres exigieron “un compromiso real” y que Lacalle Pou “se retracte con palabras y acciones certeras y contundentes que demuestren su responsabilidad como mandatario”.

El acceso a la Justicia es desigual, aseguró a El Observador otra de las voceras y organizadoras, Tamara García. Y planteó la necesidad de más presupuesto para la ley de violencia basada en género y la exigencia de una educación sexual integral. “La sociedad en que vivimos es una sociedad en la que se termina avalando, justificando y generando atenuantes todo el tiempo para el abuso sexual y la violación”, lamentó. Lo que sucedió en Cordón “no es un caso aislado”. Por el contrario, “sucede muchísimo”, afirmó.

En ese caso en particular, la víctima fue a un local bailable con una amiga en la madrugada del domingo, donde conoció a un hombre y se fue con él a una casa. Una vez allí, otros hombres entraron en la habitación y la violaron, denunció la mujer. Por este hecho hay cuatro indagados: tres mayores de edad y un menor.

Las mujeres cercanas

Ya avanzada la movilización de este viernes, a cuatro cuadras de la plaza Independencia, Ariel Irigoitía contó que estaba allí para “acompañar”, como la mayoría de los hombres que participaron. “Vine acompañado, vine a acompañar. Soy hijo de una mujer, tengo una madre, tengo una hermana, tengo dos hijas. Y el 80% de mis compañeras son mujeres. Tengo que estar acá”, enfatizó, en unas breves palabras mientras caminaba con termo, mate y tapabocas, hacia la plaza Cagancha.

En el camino, una batucada de 23 tambores se sumó a la multitud, que por entonces ocupaba algo más que cinco cuadras de la principal avenida. Por más de una hora, mujeres, hombres y varios niños caminaron con pancartas, carteles, que acompañaron con varios cánticos feministas.

También en el interior del país, mujeres autoconvocadas hicieron lo propio, instando –como en la capital– a cacerolear a quien no pudiese sumarse a la concentración.

Nahuel Marichal

Mujeres marchan por 18 de Julio contra la "cultura de la violación", el 28 de enero de 2022

“Decimos basta porque estamos hartas de este nivel de violencia”, dijo Yerle. Y agregó: “Son replicados mucho más los discursos de odio que los discursos que tenemos las feministas. No queremos matar a nadie, no queremos violar a nadie. Lo único que queremos es gritar que las mujeres tenemos derechos a una vida libre de violencia, a que se respete cuando decimos que no”.

Selene Palermo cumplirá 79 años en marzo, y así pidió ser presentada en este artículo. Viajó desde Nuevo París hasta el Centro para decir presente una vez más. Dijo: “Todo lo que sea defensa de derechos humanos y de género, de los más desposeídos, y pueda participar, voy a hacerlo”. “Son marchas importantísimas para que la sociedad nos escuche, porque durante siglos no nos han escuchado a las mujeres. Somos un objeto, a veces de decoración, a veces de servicio, y a veces de ambas cosas”, lamentó.

Añadió: “Siempre tenés una vecina, un pariente, alguien que está sufriendo violencia. Y no hay derecho, nadie es dueño de nadie. La mujer camina al lado del hombre, eso es lo que esperamos nosotros. No estar arriba ni quitarle el espacio. No es una lucha de poderes esto, es una lucha de igualdad”.