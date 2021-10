Fernando Pereira sobre acuerdo para asentamientos en la coalición: "No lo entiende nadie"

"¿Alguno de ustedes lo entendió?", retrucó en rueda de prensa el candidato a la presidencia del Frente Amplio, Fernando Pereira, cuando los periodistas lo consultaron sobre el acuerdo en la coalición de gobierno para financiar el fideicomiso para regularizar asentamientos sin quitar recursos al Instituto Nacional de Colonización (INC). "Si lo entienden me lo explican a mí y yo les respondo", apuntó el sindicalista a la salida del encuentro que mantuvo con el expresidente José Mujica en su chacra del Rincón del Cerro.

"¿Saco de un lado y traigo de otro al mismo lugar? La verdad, yo no lo entiendo. No lo entiende nadie, me parece", describió. Tras un extenso ida y vuelta entre senadores respecto a los artículos remitidos desde la cámara baja, el nacionalista Jorge Gandini explicó este miércoles el mecanismo acordado con los socios y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Por un lado, se mantiene el planteo original de destinar al plan la recaudación del adicional al Impuesto a las Transmisiones Patrimoniales (ITP) a los inmuebles rurales, creado por ley en 2006, y por la sobretasa del Impuesto al Patrimonio de 2013, que hasta ahora iban a la compra de tierras. Gandini destacó que esto es necesario para otorgarle la necesaria garantía, a través de la recaudación de esos tributos, al fideicomiso a formar. El compromiso al que se llegó en la bancada es que esos tributos volverán a su destino original, el INC, cuando dicho fideicomiso llegue a su fin.

Mientras tanto, se compensa al INC por dos vías. Por un lado, se recurrirá al viejo mecanismo de reasignación presupuestal. Luego de negociaciones con Presidencia y el MEF, la cartera dirigida por Azucena Arbeleche "identificó" partidas sin ejecutar, que estaban previstas en las Rendiciones de Cuentas de 2017 y 2018, y que habían sido determinadas originalmente para el pago de sentencias en viejo litigio salarial del Poder Judicial. Por esta vía, irán al INC US$ 15 millones anuales, a ser destinados exclusivamente a la compra de tierras por parte de la institución.

"Es suma cero", dijo esta mañana Fernando Pereira. "Si (a Colonización) le saco X y le devuelvo X, es suma cero. Algo que da suma cero, ¿cuál puede ser la explicación?", se cuestionó el presidente del PIT-CNT en licencia. "Me parece que es inexplicable, que se debería haber dejado el impuesto tal como estaba en Colonización y en todo caso redirigir recursos que no se estaban dirigiendo al tema de los asentamientos", cerró.

MPP

El MPP fue uno de los impulsores de la candidatura de Fernando Pereira

Mujica, por otro lado, valoró la resolución como "positiva", "en el sentido de que reconoce el esfuerzo de los colonos y la necesidad de mantener el instituto", expresó. "Cuando se votó la ley de colonización, alguien muy astuto dijo: le votamos la ley, pero no le dimos los recursos. Es un proyecto de país esa ley. Probablemente este Uruguay se parecería más a Nueva Zelanda, pero no lo hicimos porque no le dimos plata", afirmó.

El exmandatario del MPP expuso que "la única cosa" cuyo valor está en un constante incremento es la tierra, e insistió en la necesidad de defender la "cultura del campo" y la permanencia de quienes en él trabajan. "Los pocos que nacen (en el campo), hay que cuidarlos, aunque sea para que nos avisen: 'Llegó un plato volador'".

El encuentro también enfatizó en la carrera política de Pereira en la interna de la coalición de izquierda. El dirigente sindical repitió que la "renovación generacional" es "una necesidad". "Nuestra cabeza tiene que estar en especial movimiento cuando hay un cambio de época", señaló. Respecto a su diálogo con Mujica, el sindicalista resumió: "Parecemos estar muy de acuerdo en que hay que abrir las puertas y las ventanas del FA para que entren los jóvenes, la cultura y la academia".

Respecto a la resolución del Congreso de establecer un mínimo de 1% de los votos en los comicios internos para acceder al Plenario de la fuerza política —según informó El País—, y la conformación de una nueva alianza entre sectores moderados, Pereira reflexionó: "Claramente la atomización política no ha sido una buena herramienta. La posibilidad de construir bloques importantes dentro del FA parece ser una medida adecuada para el fortalecimiento de los sectores, y al mismo tiempo del FA como estructura central", apuntó.

Mujica sostuvo por su parte que ve en Pereira a un "buen negociador". El MPP fue uno de los impulsores de la candidatura del sindicalista.

La broma de Mujica

Cuando una periodista se aprestaba a preguntarle al exmandatario cómo veía al actual presidente Luis Lacalle Pou, José Mujica bromeó: "Buen mozo, un poco petizo, y con una lucha con el pelo bárbaro"