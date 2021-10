Fernando Pereira sobre el gobierno: "Estos 100.000 nuevos pobres, ¿obra de quién son?"

El candidato a presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira se refirió a la campaña para derogar 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC) y explicó sus motivos para la derogación, y apuntó contra el gobierno de Luis Lacalle Pou. "¿Usted está peor o mejor? Yo estoy peor. ¿Ustedes como están? ¿El Uruguay está mejor o está peor? Empeoró su déficit fiscal, empeoró su pobreza, su pobreza infantil. Por la LUC y por otras. La regla fiscal es la que produjo ahorros económicos en la Rendición de Cuentas y que luego trae como consecuencia 100.000 nuevos pobres. Esos 100.000 nuevos pobres, 35.000 mil niños y niñas, ¿obra de quién son?", se preguntó en conferencia de prensa tras un acto en la Plaza Lafone donde se conmemoraron los 17 años de la primera victoria electoral para acceder al gobierno nacional por parte de Tabaré Vázquez en 2004.

Pereira agregó como punto negativo de la LUC "a las cárceles superpobladas" y recordó que esa situación había sido anticipada por "el Instituto de Derecho Penal, la Fiscalía General de la Nación" y se remitió al informe del Comisionado Penitenciario, Juan Miguel Petit, que, según él, "es durísimo en torno a la violación de derechos humanos y a la falta de recuperación". El alquiler de personas que no tenían garantía, ¿Qué solución habitacional ha tenido para los uruguayos con peores soluciones económicas? ¿Quién puede creer que esto es bueno? ¿Quién puede creer que esto es popular?", agregó.

A su vez criticó la decisión del gobierno de no subir los combustibles a pesar de la recomendación que daba la URSEA. "Si es un artículo para dar transparencia y solo la dan cuando conviene, de transparencia no tiene nada. Yo no quiero que suba el combustible pero no quiero que suba todos los meses, quiero que haya una política que le de a la gente certezas, porque cuando suben los combustibles, suben todos los productos de la canasta. Es ir a ver los supermercados, es ir a ver como las ferias se han expandido en la periferia. La gente está peor y eso la gente lo empieza a contrastar", añadió.

Por otro lado, se refirió a las elecciones del CODICEN y festejó que "ante una campaña oficialista para que ganara una determinada lista", las listas sindicales estén por encima de las otras en el conteo de votos. "Las listas sindicales triplican a las listas no sindicales. Esto es una clara demostración. No hay que subestimar al pueblo uruguayo y menos a los sindicatos", señaló y agregó: "Hay un montón de noticias que vienen augurando tiempos de cambio. Cuando esos tiempos de cambio empiezan a golpear puertas y ventanas, las cosas que empiezan a cambiar".

En el acto que conmemoraba la victoria de Tabaré Vázquez en 2004, Pereira hizo un repaso sobre las acciones de los 15 años de gobierno del Frente Amplio. " Hace 17 años El Frente Amplio llegó al gobierno para transformar y transformó. Transformó la matriz de salud y transformó el Sistema Nacional Integrado de Salud. Transformó la matriz energética que es lo que ahora nos permite exportar energía", señaló.

"Transformó la matriz educativa, multiplicando el presupuesto educativo por dos, transformó las políticas laborales con la ley de negociación colectiva, con la ley de libertad sindical, de protección laboral con la ley de responsabilidad penal empresarial, le dio una computadora a cada niño, operó de cataratas a 90 mil uruguayos de pocos recursos para que pudieran volver a ver. Esto son obras concretas, transformaciones profundas y reformas profundas como la reforma tributaria", agregó.

"Luego nos tocó perder y hay que admitir que cometimos errores y los analizamos y nos autocriticamos pero lo primero que sentimos es felicidad de haber llegado al gobierno y haberlo transformado. Uruguay hoy no tiene nada que ver al Uruguay de 2004 con 40% de pobreza, con una desocupación cambiante, con decenas de ollas populares. Lamentablemente en estos últimos meses hemos empezado a dar pasos hacia atrás. Hemos vuelto a ver ollas populares en las calles, hemos vuelto a perder decenas de miles de trabajo, hemos visto como el salario cae y ahí es donde la gente se coloca con rebeldía y el primer acto de rebeldía fue juntar 800.000 firmas para derogar la LUC", sentenció.