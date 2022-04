Fernando Pereira, tras propuestas a Lacalle: "No queremos discutir el costo de las medidas; sí ver si son oportunas"

El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, evitó mencionar el costo de las propuestas que elevó su fuerza política al gobierno para atender la situación social y la carestía, porque prefiere no estar "todo el día discutiendo cuánto cuestan las medidas" y sí el hecho de "si son oportunas o no".

"Sí tenemos una evaluacion, pero insisto que no queremos discutir el costo, porque después me tienen todo el día discutiendo cuánto cuestan las medidas y no si son oportunas o no", dijo Pereira a la salida de Torre Ejecutiva, donde dejó un documento en manos de una funcionaria de Presidencia.

Entre las propuestas se incluye la eliminación transitoria del IVA al gasoil para las micro, pequeñas y medianas empresas, el mantenimiento fijo el precio de los combustibles hasta fin de año y la reducción transitoria de la tarifa eléctrica para los sectores más empobrecidos.

Para la protección social, la izquierda plantea un aumento doble a las transferencias realizadas por la Tarjeta Uruguay Social (TUS) y Asignación Familiar Plan de Equidad (AFAM PE), que luego se deberán ajustar mensualmente de acuerdo al monto de IPC. Además, solicita un aumento inmediato, a aplicarse el 1° de mayo, sobre los salarios públicos para la recuperación salarial, otro adicional del Salario Mínimo Nacional y la convocatoria a "todos los grupos (del sector privado) que no tengan correctivo en julio de 2022". Por último, pide uno "permanente en las jubilaciones que no sea deducible del aumento por Índice Medio de Salarios en enero de 2023", así como también otro para las jubilaciones mínimas.

Consultado específicamente sobre el costo de ese paquete, Pereira insistió en no divulgar una cifra. "La medida más cara de todas es tener 66 mil pobres nuevos. La medida más cara es que la gente no llegue a fin de mes. La medida más cara es que tengamos la injusticia social que estamos teniendo hoy. De forma tal que hay que analizarlas y si son estas medidas empezar a discutir la cuantificación y la viabilidad de llevarlas adelante", dijo el presidente del Frente Amplio.

"El presidente tiene que analizar este documento, lo tiene que cuantificar (...) con exactitud y, en función de que algunas herramientas que hemos planteado sirvan para resolver los problemas de la gente, supongo nos va a convocar. El diálogo de ida y vuelta supone también darle un tiempo al gobierno para que analice las propuestas", aseguró Pereira a la prensa