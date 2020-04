FIFA confirmó que enviará US$ 500.000 a la AUF para atender sus urgencias

La FIFA anunció este viernes el pago por anticipado "en los próximos días" de US$ 150 millones (138 millones de euros) de subvenciones para sus 211 federaciones miembro, es decir el total de ayudas de los años 2019 y 2020, con el objetivo de hacer frente a las consecuencias de la pandemia del nuevo coronavirus.

"Todas las cantidades restantes" destinadas a cubrir los costos operativos de las federaciones miembro en el marco del programa Forward serán pagadas íntegramente en lo referente a los años 2019 y 2020, precisó la FIFA en un comunicado.

El segundo pago de costos operativos para 2020, "inicialmente previsto para julio, será pagado inmediatamente", señaló la instancia.

La FIFA transferirá así en los próximos días US$ 500.000 (463.000 euros) a cada asociación miembro, independientemente de su tamaño, así como toda cantidad restante de las ayudas para 2019 y 2020.

El vicepresidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Gastón Tealdi, lo había adelantado a Referí: "Normalmente, los Fondos Forward no son mucho dinero, pero ellos lo van a complementar con los fondos de reserva que tiene la propia FIFA. Los Fondos Forward iban a llegar en junio y son unos US$ 500.000, pero ahora seguramente los enviarán antes".

¿Qué son US$ 500.000 en la economía de la Asociación? Equivale a la catorceava parte del presupuesto funcionando en condiciones normales. El presidente de la AUF, Ignacio Alonso, informó que está estimado en US$ 7.000.000 anuales y depende de la actividad de las selecciones. En comparación con los ingresos que tienen los clubes chicos, cada institución recibe US$ 40.000 por derechos de TV mensuales. El presupuesto de Nacional es de US$ 1.100.000 y el de Peñarol supera los US$ 1.300.000.

Ahora la AUF deberá determinar de qué forma repartirá esos ingresos para asistir a los clubes y sus funcionarios, para que puedan complementar el seguro de paro.

En una época normal, las 211 federaciones miembro no recibirían la cantidad total de esa ayuda hasta haber "cumplido los criterios específicos".

"Sin embargo, vistas las circunstancias actuales, la FIFA va a realizar los pagos para contribuir a la preservación del fútbol en el seno de todas las federaciones miembro", afirmó la organización con sede en Zúrich.

La FIFA añade que se trata de "la primera etapa del plan destinado a ayudar a la comunidad del fútbol afectada por la pandemia del covid-19".

La institución había anunciado a mediados de marzo la creación de un fondo de ayuda para el fútbol, pero desde entonces no había dado detalles suplementarios sobre sus planes.

En base a AFP