AUF envió al Ministerio de Trabajo propuesta para que cobren seguro sus dependientes

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) envió al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) una propuesta pedida por el propio organismo estatal, para que sus dependientes –no solo funcionarios de la propia AUF, sino jueces, técnicos, jugadores, preparadores físicos– que en algunos casos, no tienen posibilidades de acogerse al seguro de desempleo, puedan hacerlo al menos por un monto no estipulado en la ley, como en su momento informó Referí, por ejemplo, con relación a los árbitros según explicó el presidente de la Asociación Uruguaya de Árbitros de Fútbol (Audaf), Marcelo De León.

A su vez, los funcionarios de la AUF, incluidos los cuerpos técnicos de las distintas selecciones nacionales con el Maestro Óscar Tabárez a la cabeza, se encuentran en seguro de desempleo desde el pasado 1° de abril.

Cabe recordar que la AUF ha llevado a cabo un plan de contingencia económica a medida que fue avanzando la crisis, ya que primero licenció a sus funcionarios, para luego de un tiempo sí enviarlos al seguro de paro cuando ya no había otra opción.

En ese contexto, el encargado fue Gastón Tealdi, uno de los neutrales de la propia Asociación, quien redactó el mismo y con él dialogó Referí.

“Envié al Ministerio de Trabajo la nota con una propuesta concreta porque estamos más preocupados por atender a toda la gente que no llega a la cantidad de jornales ni de tiempos necesarios para tener cobertura del seguro de desempleo”, explicó Tealdi.

Leonardo Carreño

Y agregó: “En el caso del fútbol es mucho porque la paralización fue total y ahí tenés a los árbitros, al personal de recaudación, jugadores, técnicos, preparadores físicos y a muchos más que no llegan nunca a tener la cantidad de jornales para tener derecho al seguro de paro. Por eso es que estamos más preocupados”.

El viernes 27 de marzo los neutrales fueron recibidos en el MTSS ya que se interesaron para tratar de que muchos que hoy no pueden cobrar, puedan hacerlo a través de una reforma.

Este lunes habrá una reunión para ver de qué manera se puede implementar esta opción que no sea solo para el fútbol, que sea general, tal como lo pidieron las autoridades del Ministerio “porque tampoco quieren abrir una puerta por donde se meta todo el mundo. Esto es para contemplar aquella gente que tiene un trabajo y vive del fútbol, que para nosotros es prioridad. No para los que tienen dos trabajos”.

Para esta semana que comienza, los neutrales de la AUF esperan una respuesta a su propuesta.

Un 25% al promedio de los seis meses

La idea del MTSS es que no se puede establecer un régimen especial de seguro por desempleo que se aplique solamente a un sector, en este caso, solo a los trabajadores vinculados al fútbol. Por eso, la propuesta tiene que ser algo más amplia sin ningún tipo de discriminación.

Así nació la propuesta que redactó Tealdi en conjunto con sus compañeros del Comité Ejecutivo de la AUF.

“Lo que hicimos nosotros fue establecer que aquellos que no lleguen al cómputo, de alguna forma puedan acceder al seguro de desempleo, proporcionalmente al tiempo que ellos hayan aportado. Porque tampoco se le puede dar la misma cobertura que aquellos que llegan a los aportes totales, tiene que ser algo menor. Pero hay que establecer un régimen especial. Yo establecí ahí un 25% que se aplica en función al promedio de lo percibido en los últimos seis meses. La idea es que sea algo que se aplique para todo el mundo, no solo a los que tienen que ver con el fútbol. Es la forma que también tenemos para contribuir”, explicó el dirigente.

Y se explayó para explicar su propuesta: “Los que no lleguen a la cantidad de jornales o de tiempo necesario para poder tener derecho al seguro de desempleo y no tengan otro trabajo, (la ley establece que el trabajador debe tener en los 12 meses anteriores, o seis meses de aporte, o 150 jornales, cobre el 50% del promedio de lo que recibieron en los últimos seis meses). Lo que propusimos es que se baje al 25% y se calcule de la misma manera del promedio de los últimos seis meses de retribución y sobre eso se aplique el monto de la prestación, los árbitros tienen un jornal y no llegan a esos 150 jornales ni cerca. En el caso de los árbitros se da un monto determinado, pero en caso de los futbolistas, si por ejemplo, tienen dos meses de aporte, si bien el monto va a ser bajo porque hay que tomar el promedio los últimos seis meses y tienen dos aportados, hay algunos que cobran $ 6.000 y ahí abarcás a muchos más que le estás quizás poco dinero, pero por lo menos los estás ayudando en el caso de que solamente vivan del fútbol”.

Leonardo Carreño

La idea es abarcar a todos los que trabajan del fútbol. Los jugadores que subieron de la C y están en la Segunda división proesional y aportaron por febrero y marzo, pueden entrar en este régimen y cobrarían un 25% del promedio, quiere decir que por más que el promedio sea bajo, por lo menos están alcanzados por el mínimo que son unos $ 6.000.

Los neutrales tienen charlas permanentes con Sebastián Bauzá, con Pablo Ferrari y Gerardo Lorente que son los tres principales de la Secretaría Nacional del Deporte (SND). Todo lo hacen en coordinación con la SND. Si bien la nota se la enviaron directamente al MTSS –que fue el que hizo el pedido–, de todas maneras fue con copia a la SND.

FIFA adelanta a AUF US$ 500.000

Otro de los puntos que vienen trabajando los neutrales es en charlas directas con autoridades de la FIFA y la Conmebol. El propio presidente de la AUF, Ignacio Alonso, mantiene contacto asiduo con su par del máximo organismo del fútbol, Gianni Infantino.

Tealdi informó que “lo que trabajamos con Conmebol y FIFA, fue lo que Infantino planteó que van a adelantar el dinero de los Fondos Forward que son para infraestructura en gastos operativos de las Federaciones. Generalmente son rigurosamente auditados, y son rigurosamente auditados gasto por gasto. Lo que planteó Infantino es que se va a flexibilizar la aplicación de esos fondos para que las asociaciones los puedan usar de la manera que mejor entiendan conveniente, mientras ellos hacen un análisis de los fondos de reserva que tiene la FIFA, para ver de qué manera pueden adicionalmente ayudar a las asociaciones. Normalmente, los Fondos Forward no son mucho dinero, pero ellos lo van a complementar con los fondos de reserva que tiene la FIFA. Los Fondos Forward iban a llegar en junio y son unos US$ 500.000, pero ahora seguramente los enviarán antes”.

Paralelamente, la Conmebol trabaja con un fondo de reserva gracias a que le ha sobrado dinero de los ejercicios anteriores, tiene esa posibilidad de tener ese fondo y con eso, la idea es poder darle asistencia a todas las federaciones porque el impacto que se ha sufrido, no solo en Uruguay sino en todo el continente debido a la pandemia por el coronavirus, es bastante grande e importante.

“Venimos trabajando en todas esas aristas, sobre todo para poder darle una estabilidad desde el punto de vista patrimonial y financiero a la Asociación”, dijo Tealdi.

En la AUF esperan saber fehacientemente cuál es la asistencia financiera no solo de FIFA –que pueda exceder los Fondos Forward– y Conmebol. de ambos fondos de reserva, aunque esta última no tiene aún un monto estimado porque están estudiando la proyección.

Según explicó Tealdi, “tanto FIFA como Conmebol vieron muy bien las medidas que ha tomado la AUF desde el primer momento, eso es importante. Se ha aplicado un plan de austeridad que ha servido de modelo a las restantes asociaciones. Fue oportuno e inmediato y todo el mundo nos llamaba porque la Conmebol también se interesó mucho para ver cómo lo habíamos aplicado, qué fue lo que habíamos hecho. Y estuvo muy bien visto, sobre todo, por el tema de la incertidumbre porque no sabemos hasta cuándo va a durar esto. Entonces las medidas había que aplicarlas inmediatamente. Después, si la cosa funciona bien, podés aflojar. Pero ahora te tenés que tratar de apretar el cinturón al máximo, sobre todo, para tratar de dar estabilidad”.