Fiscal Fernando Romano fijo que dirigentes tienen "miedo" y consideró "imposible" que se pierdan imágenes

El fiscal de Flagrancia, Fernando Romano, que investiga los incidentes en el clásico del pasado 4 de setiembre en el Gran Parque Central, aseguró que existe "temor" entre los dirigentes ante los hinchas violentos que integran las barras bravas y también consideró "imposible" que se hayan borrado las imágenes de las cámaras de seguridad del estadio, como argumentó Nacional.

"Es válido, legítimo. Son dirigentes, la mayoría son honorarios, y tienen que enfrentar eso. Hay personas con actos muy violentos, han participado en homicidios, han estado presos, han cometido rapiñas. Podría ser fundado el temor, para dirigentes de todas las instituciones", dijo el fiscal en una entrevista con Doble Click (emisora Del Sol).

Referentes de Nacional transmitieron que temen dar información sobre lo sucedido en el último partido clásico por miedo a represalias de la barra brava. "No podemos hablar porque estamos regalados", le dijeron a un funcionario que integra la investigación sobre qué fue lo que pasó, tal como informó El Observador.

La respuesta de Romano llegó en medio de una consulta sobre el por qué de la actitud reservada de Nacional para presentar las imágenes de las cámaras que filmaron las tribunas. El presidente de Nacional, José Fuentes dijo este miércoles que no tiene la grabación de las cámaras porque “nadie la pidió”. Las filmaciones del club se borran luego de unos días. Al no haber sido solicitadas por nadie, se borraron, argumentó.

"No pasó mucho tiempo, pasaron tres o cuatro días, por lo tanto es imposible que se borren. En el correr de la semana se pidieron esas imágenes. Las imágenes están", afirmó el fiscal, y agregó que varias personas del club le dieron esa seguridad.

"Conozco a Fuentes y es una persona de bien, está haciendo todo lo posible para que estos actos de violencia no sucedan más", agregó Romano.

El 5 y 6 de octubre los dirigentes de Nacional y Peñarol declararán ante Fiscalía por los incidentes.

"Si todos (los dirigentes) se pusieran de acuerdo y dieran los nombres en principio no habría represalia. Es difícil, no me gustaría estar en sus zapatos. Si hubieran denuncias de la institución creo que sería mucho más fácil", explicó Romano.

Por este caso ya hubo una persona imputada y otra condenada, dos hinchas de Peñarol: la primera fue quien exhibió la gallina inflable —Romano acotó que “en realidad era una tela a la cual llenaron de globos”—, mientras que la segunda fue una persona que robó de un puesto de comida en la tribuna Scarone del estadio.

"No es exitoso"

El fiscal de Flagrancia remarcó que "no se está preparado aún para jugar con público visitante" en los clásicos, y criticó que el operativo clásico no fue "exitoso", al contrario de la postura del Ministerio del Interior.

"Los violentos no deben de ganar esta pelea con la gente que pacíficamente va a haber un espectáculo deportivo. No estamos dispuestos a ir para atrás", dijo este miércoles el ministro del Interior, Luis Alberto Heber.

Para Romano "el vandalismo es mucho más importante del lado de Peñarol, por tanto hay mal control". De todas formas, dijo que la actitud de Nacional al engrasar el tejido y varios paravalanchas de la tribuna Scarone, donde su ubicaron los hinchas de Peñarol, fue de "pésimo gusto".