Fiscal Pérez llamó a Larrañaga por filtración de amenaza a Ferrero

El fiscal Diego Pérez, quien investiga la amenaza de muerte a su colega Mónica Ferrero, llamó al ministro del Interior, Jorge Larrañaga, para manifestarle la preocupación por la filtración del mensaje que recibió la fiscal de Estupefacientes, según informó Telemundo y confirmó El Observador con el propio fiscal.

El sábado, al tomar conocimiento de la información que publicó en Twitter el periodista Gabriel Pereyra, Pérez llamó a Larrañaga. "Yo no se de dónde salió la información pero se que de Ferrero no fue y por eso le manifesté al ministro del Interior la preocupación porque ello pudiera entorpecer la investigación y por la exposición que le generaba a la fiscal", dijo Pérez a El Observador.

Además expresó que tiene "absoluta confianza en el equipo de investigación" que trabaja en el caso para esclarecer el origen del mensaje que Ferrero recibió por Whatsapp a mediados de mayo.

"Hola, Mónica Ferrero. ¿Cómo le va? Espero que le vaya bien, pero de ahora en más le va a ir como usted decida..."."Estamos un poquito enojados como ve con la parte de narcóticos! Ya les dimos un pequeño susto para que vean que no les tenemos miedo", decía el mensaje en referencia al atentado que recibió la sede de la Brigada Antidrogas el 9 de mayo con una granada militar que destruyó cuatro vehículos oficiales y otro particular.

"Queremos que nos respeten ustedes para que nosotros los podamos respetar, a partir de ahí no va a haber atentados ni contra las entidades, a cargo de usted, ni contra usted! Si siguen haciendo las cosas difíciles para nosotros, vamos a ser un poquito más duros. Si ustedes flexibilizan, nosotros también lo haremos! Usted me entiende., no tengo que explicarle mucho... Acuérdese que que todo tiene un límite! Usted Sabe... Saluda atte PCU", concluía el mensaje. Esas letras han aparecido marcadas en varios ladrillos de cocaína incautada en el último tiempo.

Los informantes agregaron que además de este mensaje, hubo una segunda amenaza de parte de la misma banda criminal dirigida también a Ferrero.

El sábado el fiscal Pérez había expresado su sorpresa porque se hubiera filtrado el mensaje de Whatsapp, y se preguntó "qué objetivo se persigue". Agregó que "sería importante considerar que cualquier información podría estar repercutiendo en los resultados y suerte de la investigación".

Ese mismo día el fiscal de Corte, Jorge Díaz, a través de un hilo que escribió en Twitter cuestionó la filtración de la información (dijo que “deben ser evitadas" por los investigadores e "incluso sancionando severamente a quienes ilegalmente las realizan) al tiempo que señaló que los medios de comunicación llegaron a las puertas de la justicia penal “para quedarse” y por razones de interés público o de mercado, las noticias criminales y su investigación ocupan “cada vez más espacio en los medios”.

“Los periodistas buscan ‘descubrir’ detalles de las investigaciones criminales y de los juicios penales y cuando los encuentran, si consideran que son noticia, los publican”, escribió el jerarca.