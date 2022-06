Fiscalía pidió 7 años y medio de prisión para dueños del depósito Meteoro por homicidio culposo

La Fiscalía de Toledo acusó a los dos dueños del depósito de fuegos artificiales Meteoro de homicidio culposo y pidió una pena de siete años y medio de prisión para cada uno por la muerte de cuatro trabajadores en una explosión ocurrida en el recinto el 25 de octubre de 2016, informó MVD Noticias y confirmaron fuentes de Fiscalía a El Observador.

El caso es manejado por la fiscal adjunta de Toledo Stephanie Sandes, y se rige por el Código Penal anterior. La defensa de los acusados tendrá la posibilidad de presentar sus descargos, y luego el caso se definirá en el juzgado.

El depósito, ubicado en la ciudad de Toledo y propiedad de la empresa importadora Trick, y no cumplía con las condiciones de seguridad establecida para los depósitos de fuegos artificiales del Servicio de Material y Armamento de las Fuerzas Armadas (SMA).

En agosto de 2021 la jueza letrada de 2° Turno, Soledad Nin, condenó a los dueños a pagar el 80% de la indemnización a las familias de los cuatro trabajadores, con cargos de entre US$ 30 mil y US$ 70 mil, mientras que el otro 20% fue asignado a la Intendencia de Canelones, reportó La Diaria.

"La empresa empleadora actuó con una gran imprudencia y no cumplió con las normas mínimas de cuidado hacia sus empleados, teniendo en cuenta a su vez que todo lo relacionado al material pirotécnico es una actividad esencialmente peligrosa y de riesgo", indica el fallo, que también responsabiliza a la Intendencia por no tomar medidas sobre el local con un expediente en el que se indicaba que no tenía las condiciones necesarias para mantenerse abierto.

"El expediente inexplicablemente quedó paralizado durante seis meses, y la clausura no se concretó sino hasta el día después del siniestro, cuando ya era demasiado tarde", afirma el escrito.